Признайся, ты один из тех романтических героев, которые свято верят в верность своей избранницы и в то же время не отрицает полигамной природы мужчины? Попался! Ибо матушка-статистика заверяет, что женщины испытывают свою природу отнюдь не реже представителей сильного пола, а поводы для столь пикантного досуга находят самые разные.





То она провела ночь с голубоглазым атлетом только потому, что ее соблазнили его выдающиеся формы (а твой пивной живот уже давно не влезает ни в одни джинсы). То дама была в печали после очередного семейного скандала и решила невинно развлечься, не заметив, как дело дошло до жаркого траха у любовника на квартире. То девушка общалась по скайпу и ласкала себя ручкой, представляя усатого Михаэля, пока ты сам разглядывал порнушку в вашей спальне. Какими бы не были причины измены, в нашей статье мы коснемся темы более насущной: как вывести неверную подружку на чистую воду?

Подозреваем, ты узнаешь в нашем списке не одну знакомую, коллегу или подругу. И совсем другое дело, если неутешительные выводы коснутся тебя самого, подкинув ядовитого змея в отношения с любимой женщиной. Многие предпочтут остаться на редкость твердолобыми, закрыв глаза на очевидное. А впрочем, только тебе решать, что делать с фактами. Мы начинаем наш обличительный список и надеемся, что ноющее чувство в груди, то предчувствие обмана, которое вынудило тебя перечитать список, окажется не больше, чем плодом твоей фантазии и бурного темперамента. Как распознать ее едва начавшийся роман на стороне? Бей в колокол, если совпали хотя бы 3 пункта.

1. Она стала усиленно следить за своей внешностью

Твоя девушка неожиданно похорошела? Никогда так не делала, а теперь усиленно следит за фигурой, пьет витаминные коктейли, подбирает кружевное белье, контролирует гладкость зоны бикини и покупает платья, выгодно облегающие ее стратегические зоны? Конечно, это может быть банальное увлечение очередными «курсами стерв» или желание обратить на себя внимание с твоей стороны. Но если перемены в ее внешности произошли без видимых на то причин, а твоя подруга, до этого вполне охотно расхаживающая неделями с небритыми подмышками, теперь заметно старается с блестящими глазами и румянцем на щеках, поглядывая на часы, — это явный повод задуматься, старина.

2. Она неразлучна с гаджетами

Итак, где бы вы не были вместе, где бы ты не застал ее одну, девушка залипает в экране мобильного, старательно скрывая от тебя свою деятельность. Резонный вопрос: зачем скрывать рабочие звонки? Или сколько еще будет всех этих Наденек, Валь, Маргарит, которым срочно что-то от нее нужно во время после полуночи? И почему, когда ты застаешь ее врасплох, она заливается предательским румянцем или исходит бешенством, как сумасшедшая? Если ты ни разу не видел этих ее подружек, она не тайный агент ФБР и не подпольный драгдиллер, тогда очень может быть все дело в ее любовнике, которому, как и тебе, скучно этой поздней ночью.

3. Все больше странных подруг

Это раньше тебя ставили на пьедестал и пренебрегали обществом всех на свете, потому что «куда им до тебя»? Тебя таскали на все сопливые комедии, заставляли устраивать романтические вечера, жаловались на скуку и уныние, когда ты позволял себе задержаться на работе. Теперь все переменилось! Совершенно волшебным образом появились Иришки, Оленьки и Светки, что просто жить не могут без ее светлого общества. И ты вынужден сидеть один дома, дожидаясь свою «общительную» благоверную. Конечно, твоя дама и правда могла заделаться в Мать Терезу. Ну а может, какой-нибудь гладковыбритый пижон прямо сейчас жарит ее в снятом номере на двоих.

4. Она перестала выносить тебе мозг

Итак, раньше твоя детка была знатной истеричкой, по любому поводу закатывала скандал, ревновала к работе и той «подозрительной» соседке с 3-го этажа. Она вовсю пыталась тебя переделать, критиковала животные привычки заливать в себя пиво ведрами и чесать причинное место на людях. А теперь произошло преображение! Она больше не закатывает сцен ревности и спокойно относится к вонючим носкам у вас под кроватью. Конечно, очень хочется верить, что твоя «крошка» переосмыслила суть бытия и решила вам обоим не портить нервов ради высокой любви. Но не спеши радоваться. Так уж устроена женщина, что то, что она любит, она отчаянно хочет изменить. И если ей не стало до тебя дела, держись, друг! Значит, что-то другое завладело всем ее вниманием и (не дай бог!) телом.

5. Она изменилась не только внешне

Ты заметил, что твоя благоверная стала употреблять в речи несвойственные ей словечки, рассуждать на темы, о которых раньше не имела ни малейшего представления, как кардинально изменился круг ее интересов? Например, она неожиданно увлеклась футболом, прониклась симпатией к новой музыке или с пониманием дела рассуждает о политике Китая и Бангладеш? Конечно, не стоит бить тревогу, если твоя девочка пошла на курсы политологии, чтобы получить диплом и стать акулой бизнеса. Но если перемены выбиваются из линии вашей привычной жизни, задумайся. Очень редко дама встречается с другим мужчиной только ради секса, зачастую, они еще и разговаривают. Значит, как любая влюбленная женщина, она будет восхищенно впитывать мысли, чувства и взгляды своего любовника, чем выдаст себя.

Если все перечисленные симптомы совпадают с ее внезапным желанием запаролить от тебя свои девайсы и странички в соцсетях, если «любимая» больше не требует от тебя внимания и интимной близости, старательно увиливает от секса под предлогом звезд Ориона, ставшим не на ту орбиту… пора расставить точки над «и». Дерзай!

Автор: Аридика Шарм| Flytothesky.ru