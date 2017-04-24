Месть может быть мощным мотиватором – она заставляет людей делать то, что обычно им не присуще. Если вы поглощены мыслями о ней, вы, вероятно, наносите себе больше вреда, нежели своему обидчику. Это аккумулированный негатив с не самыми хорошими последствиями, и в мыльных сериалах наверняка было бы гораздо меньше сюжетных линий, если бы не тема мести. Месть может быть большой или маленькой, но, подобно искре, она легко выходит из-под контроля, а её «окупаемость» нерациональна и порой даже не имеет смысла. Какие знаки зодиака считаются самыми злопамятными и мстительными, а какие – более отходчивыми и мягкосердечными?





1. Овен

Вы просто начинаете конкурировать с тем человеком, которому жаждете отомстить. Главное – у него выиграть, желательно максимально публично. Вы настолько сосредоточены на самом процессе, что любые положительные эмоции, которые вы могли бы получить от победы в состязании, теряются. Зато вы якобы утерли нос противнику. Стоит ли так «выигрывать»?

2. Телец

Если речь идет о мести, то вы начинаете очень долгую игру. Вам все равно, сколько времени она займет, если в конце предполагается полное уничтожение врага. К тому времени когда справедливость (в вашем понимании) восторжествует, вы наденете на себя маску отрешенности и безразличия, хотя внутри у вас все будет ликовать.

3. Близнецы

Когда вы жаждете отомстить, вы уничтожаете вражеский объект словами. Вы дурно отзываетесь об оппоненте, рассказываете все его тайны и секреты и даже не брезгуете распространять слухи. В принципе, вы начинаете самую обыкновенную клеветническую кампанию и делаете все возможное, чтобы уничтожить не только врага, но и разрушить свою репутацию и имя.

4. Рак

Вы склонны навредить себе гораздо больше, чем человеку, обидевшему вас. Вам очень хочется свести с ним счеты, но внутри вы мудро понимаете, что это не успокоит вашу боль, а причинив зло врагу, вы, вероятно, будете ощущать себя еще хуже. Вы можете яростно мстить в голове, но в реальности ни на какие действия не отважитесь.

5. Лев

Когда кто-то сделал вам больно, вы немедленно изгоните обидчика из круга вашего общения и даете ему понять, что он для вас умер. С этого момента вы поощряете других людей игнорировать, избегать и отвергать вашего противника. Вы хотите, чтобы он стал совершенно одиноким и испытывал ужасные муки совести за то, что обидел вас.

6. Дева

Вы не прибегаете к мести, так как опасаетесь, что она вернется бумерангом и навредит вам. Но если вы абсолютно взбешены, то вполне можете сделать мелкую пакость: отправить на почту вирус или пробить колесо. Но не больше. Любой телесный ущерб вам кажется делом утомительным и хлопотным.

7. Весы

Вы уничтожаете врага через социальные сети. Если кто-то причинил вам боль до такой степени, когда вы жаждете отомстить, то вы беретесь за этого человека в Facebook, Twitter и Instagram. Вы даже можете создавать фейковые профили, чтобы потроллить обидчика и максимально унизить его своими комментариями.

8. Скорпион

Вы самый мстительный из всех знаков, и вы относитесь к этому очень серьезно. Вы никогда и ничего не забываете, и независимо от того, какой план мести вы выбрали, его никогда не будет достаточно, и вы никогда не будете удовлетворены. Обижать вас опасно для здоровья, потому что мстите вы яростно, но аккуратно, не нарушая никаких законов.

9. Стрелец

Вы быстро забываете о планах мести, потому что обычно заинтересовываетесь чем-либо другим. Но если все же враг слишком вам запомнился, вы предпочтете держаться от него подальше, чтобы не портить себе настроение, либо же жестко и больно его подкалывать и разыгрывать. Это звучит глупо, но когда вы можете жестко над ним поиронизировать, вы чувствуете себя намного лучше.

10. Козерог

Если вам причинили вред и боль, и вы хотите отплатить за это, вы делаете это самым унизительным способом. Вы бьете в чувство достоинства врага. Если это на работе, то вы делаете так, чтобы оппонент совершил грубейшую ошибку с последующим выговором от босса. А если это не сотрудник, то вы можете прилюдно его высмеять или поставить в неловкое положение. Вы не столь страшны в мести, как Скорпион, но можете быть так же решительны.

11. Водолей

Вы очень нестандартно разыгрываете своих обидчиков, например, направляя их на благотворительные действия – вы можете подписать их на волонтерскую помощь в каких-либо мероприятиях или на добровольные финансовые пожертвования, и если они не справятся с этим, то будут выглядеть безответственными людьми. Даже в своей мести вам удается делать добро.

12. Рыбы

В качестве мести вы начинаете писать роман о своих обидчиках, причем герои в нем настолько узнаваемы, что все сразу догадываются, кого вы в них зашифровали. Если это не роман, то вы выразите свой гнев в песне, стихотворении или любым другим креативным образом. Для вас месть и обида – это своеобразное творческое топливо, когда вы преобразуете негатив в произведение искусства.

Текст: Flytothesky.ru