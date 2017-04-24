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17 самых «инопланетных» мест на Земле

25.04.2017 18:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В мире существует немало природных чудес, и хотя все они – от Большого каньона до горы Эверест – зрелища впечатляющие, на нашей планете есть и менее известные места, которые восхищают не менее. Они действительно выглядят совершенно нереально, и в них присутствует какая-то особая, почти «инопланетная» красота.17 самых «инопланетных» мест на Земле

1. На острове Сокотра, который официально принадлежит Йемену, растут удивительные Драконовы деревья, чей кроваво-густой сок называется «кровь дракона». Фактически, одна треть флоры острова больше не встречается нигде на планете.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

2. Бескрайние поля в виде прудов из серы делают эфиопскую впадину Данакиль одним из самых суровых и неблагоприятных мест для проживания.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

3. Зловещие горы Тяньцзи в Китае послужили прототипом плавающих гор планеты Пандора в «Аватаре».

17 самых «инопланетных» мест на Земле

4. Ирландская «Дорога Гигантов» состоит из 40 тысяч суперсимметричных колонн из вулканических пород – результат древнего вулканического извержения абсолютно внеземного вида.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

5. Дедвлей в Намибии – жуткое, высушенное пространство, утыканное мертвыми скелетированными деревьями акации.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

6. Китайские ярко окрашенные горы Чжанъе Данься образовались 27 млн. лет назад в результате эрозии красного песчаника.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

7. Образование Ришат (или «Око Сахары») в Мавритании представляет собой слегка приподнятый купол диаметром в 40 км, который, как считается, является результатом эрозии, а не приземления пришельцев.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

8. Древние новозеландские пещеры Вайтомо ярко освещены благодаря тому, что потолки буквально облеплены тысячами крошечных светлячков.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

9. Красный берег в Китае – это огромная болотистая местность, а свое название она получила из-за морских водорослей Sueda, которые осенью приобретают яркий оттенок малинового цвета.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

10. Удачно названные «Ворота в ад» в Туркменистане – отверстие диаметром 70 м, которое образовалось в 1971 году, когда советская буровая установка обрушилась в пещеру с природным газом. С тех пор «Ворота в ад» постоянно горят.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

11. Башня Дьявола в штате Вайоминг (США) – это скалистое образование высотой почти 400 м, оно послужило отличным местом для съемок триллера «Близкие контакты третьего рода».

17 самых «инопланетных» мест на Земле

12. Ярко-красная пустыня Вади Рум в Иордании часто «играет» роль Марса в кино, как например в недавнем блокбастере «Марсианин».

17 самых «инопланетных» мест на Земле

13. Неземные голубоватые Мраморные пещеры в Чили высечены природой в ледниковом озере на чилийско-аргентинской границе. Пещеры – наглядный результат кропотливой работы волн в течение 6 тысяч лет.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

14. Салар де Уюни (солончак Уюни) в Боливии занимает площадь более 10 км2. Когда идет дождь, его поверхность превращается в гигантское зеркало.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

15. Мексиканская пещера Кристаллов в Мексике находится на глубине почти 300 м. Славится она, конечно же, наличием внутри гигантских кристаллов селенита. Внутри, кстати, неимоверно жарко – до 58 градусов Цельсия.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

16. Каньон Антилопы в штате Аризона – это сюрреалистическое природное образование из песчаника, над которым трудились наводнения и муссоны в течение миллионов лет.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

17. Филиппинские Шоколадные холмы – поросшие травой насыпи известняка, которые становятся коричневыми в течение засушливого сезона. Отсюда и название.

17 самых «инопланетных» мест на Земле

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В мире существует немало природных чудес, и хотя все они – от Большого каньона до горы Эверест – зрелища впечатляющие, на нашей планете есть и менее известные...

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