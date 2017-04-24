В мире существует немало природных чудес, и хотя все они – от Большого каньона до горы Эверест – зрелища впечатляющие, на нашей планете есть и менее известные места, которые восхищают не менее. Они действительно выглядят совершенно нереально, и в них присутствует какая-то особая, почти «инопланетная» красота.

1. На острове Сокотра, который официально принадлежит Йемену, растут удивительные Драконовы деревья, чей кроваво-густой сок называется «кровь дракона». Фактически, одна треть флоры острова больше не встречается нигде на планете.





2. Бескрайние поля в виде прудов из серы делают эфиопскую впадину Данакиль одним из самых суровых и неблагоприятных мест для проживания.





3. Зловещие горы Тяньцзи в Китае послужили прототипом плавающих гор планеты Пандора в «Аватаре».





4. Ирландская «Дорога Гигантов» состоит из 40 тысяч суперсимметричных колонн из вулканических пород – результат древнего вулканического извержения абсолютно внеземного вида.





5. Дедвлей в Намибии – жуткое, высушенное пространство, утыканное мертвыми скелетированными деревьями акации.





6. Китайские ярко окрашенные горы Чжанъе Данься образовались 27 млн. лет назад в результате эрозии красного песчаника.





7. Образование Ришат (или «Око Сахары») в Мавритании представляет собой слегка приподнятый купол диаметром в 40 км, который, как считается, является результатом эрозии, а не приземления пришельцев.





8. Древние новозеландские пещеры Вайтомо ярко освещены благодаря тому, что потолки буквально облеплены тысячами крошечных светлячков.





9. Красный берег в Китае – это огромная болотистая местность, а свое название она получила из-за морских водорослей Sueda, которые осенью приобретают яркий оттенок малинового цвета.





10. Удачно названные «Ворота в ад» в Туркменистане – отверстие диаметром 70 м, которое образовалось в 1971 году, когда советская буровая установка обрушилась в пещеру с природным газом. С тех пор «Ворота в ад» постоянно горят.





11. Башня Дьявола в штате Вайоминг (США) – это скалистое образование высотой почти 400 м, оно послужило отличным местом для съемок триллера «Близкие контакты третьего рода».





12. Ярко-красная пустыня Вади Рум в Иордании часто «играет» роль Марса в кино, как например в недавнем блокбастере «Марсианин».





13. Неземные голубоватые Мраморные пещеры в Чили высечены природой в ледниковом озере на чилийско-аргентинской границе. Пещеры – наглядный результат кропотливой работы волн в течение 6 тысяч лет.





14. Салар де Уюни (солончак Уюни) в Боливии занимает площадь более 10 км2. Когда идет дождь, его поверхность превращается в гигантское зеркало.





15. Мексиканская пещера Кристаллов в Мексике находится на глубине почти 300 м. Славится она, конечно же, наличием внутри гигантских кристаллов селенита. Внутри, кстати, неимоверно жарко – до 58 градусов Цельсия.





16. Каньон Антилопы в штате Аризона – это сюрреалистическое природное образование из песчаника, над которым трудились наводнения и муссоны в течение миллионов лет.





17. Филиппинские Шоколадные холмы – поросшие травой насыпи известняка, которые становятся коричневыми в течение засушливого сезона. Отсюда и название.





Текст: Flytothesky.ru