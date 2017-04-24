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Слепая пара получила распечатанный в 3D снимок УЗИ, чтобы «увидеть» своего малыша

25.04.2017 19:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда слепая пара узнала, что у них будет ребенок, они были в восторге.

Слепая пара получила распечатанный в 3D снимок УЗИ, чтобы «увидеть» своего малыша

Альваро Зермиани и Ана Сильвейра из Бразилии очень переживал и, что не могут увидеть своего еще не родившегося сына во время УЗИ.

«Проблема не только в том, что я не могла увидеть малыша глазами, но я также не знала, как кто-то сможет мне его словесно описать», – говорит Ана. Однако с помощью современных технологий супруги смогли «увидеть» сына совершенно революционным способом.

Слепая пара получила распечатанный в 3D снимок УЗИ, чтобы «увидеть» своего малыша

Ане и Альваро была предоставлена возможность получить распечатанный в 3D снимок УЗИ. В этом им помог доктор Херон Вернер, акушер и гинеколог из Рио-де-Жанейро. Благодаря ему пара смогла познакомиться со своим малышом наощупь.

«Когда я получила распечатанный 3D-снимок, мне уже не нужно было описание. В руках у меня было нечто реальное, и я могла это «увидеть», – делится впечатлениями Ана. Аппарат Voluson E10 от компании GE Healthcare – это первая УЗ система с непосредственно встроенной в неё 3D-печатью.

«10 лет назад в Национальном музее Бразилии задействовалась компьютерная томография и 3D-печать для объемных моделей мумий и окаменелостей, – рассказывает доктор Вернер. – Тогда я начал размышлять о том, что технологию эту можно задействовать для 3D-печати на УЗИ». В 2012 году доктор стал предоставлять такую услугу для слабовидящих и слепых пациенток бесплатно.

Слепая пара получила распечатанный в 3D снимок УЗИ, чтобы «увидеть» своего малыша

«Когда-то мы услышали интервью на ТВ с доктором Вернером, – рассказывает Ана. – Я еще не была тогда в положении, но эту передачу мы с мужем запомнили. Через год, когда мы узнали о будущем малыше, нам удалось связаться с доктором Вернером, который согласился вести мою беременность». Ана Сильвейра прошла три УЗИ в каждом триместре беременности, и пара смогла забрать все 3D-снимки с собой.

«Как вы знаете, для слепых осязание очень важно, и доктор Вернер дал нам эту возможность познакомиться с нашим сыном», – говорит Альваро. Их мальчику Дави Лукасу Зермиани сейчас 3 года, и после того, как ему показали его 3D-снимки, он просто влюбился в них. «Он знает, что это его модель, и мы рассказали ему, почему и как это сделано, – поясняет Альваро. – Он гордится этим и показывает их своим друзьям».Слепая пара получила распечатанный в 3D снимок УЗИ, чтобы «увидеть» своего малыша

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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Когда слепая пара узнала, что у них будет ребенок, они были в восторге. Альваро Зермиани и Ана Сильвейра из Бразилии очень переживал и, что не могут увидеть своего...

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