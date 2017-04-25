Свидания, особенно первые, – это всегда нелегко и порой утомительно. Современные люди вооружены массой информации о правилах знакомств, типах личности и даже гороскопах, потому сложно разобраться, кому и во что верить. Тем не менее, опытные психологи и тренеры по правильным свиданиям учат своих клиентов не тому, как сразу же завоевывать или беспрестанно флиртовать, а пытаются помочь им почувствовать себя комфортно и найти ясность в собственных мыслях, которые нередко предательски заставляют людей сомневаться в собственной ценности. Каковы же наиболее распространенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся на первых свиданиях, и чего стоит избегать всеми силами?





1. Акцент на том, как вы себя преподносите

Свидание – это не тренинг, как «продать» себя потенциальному партнеру. Наша ошибка в том, что мы проникаемся ложной верой, что просто быть самим собой недостаточно хорошо. Не пытайтесь постоянно размышлять, насколько выгодно вы смотритесь, лучше подумайте, что вы чувствуете по отношению к новому знакомому. Чем дольше длится свидание, тем больше вы сможете естественно настроиться на тонкие и не очень намеки и подсказки, которые указывают, будет ли человек, с которым вы встречаетесь, хорошим или токсичным партнером.

2. Неправильные приоритеты

Люди склонны уделять чрезмерно много внимания качествам, которые в значительной степени меняются со временем, например, внешний вид и доход. Эти аспекты важны, но это не основа прочных и длительных отношений. Когда дело доходит до совместимости, большинство людей думает, что личность – это самое важное, но на самом деле, увы, это не так. Искать нужно общие цели и ценности, которые делают отношения прочными.

3. Игнорирование слишком красноречивых сигналов

Ваша интуиция намекает вам на какой-то дискомфорт. Не игнорируйте признаки того, что новый партнер может оказаться подавляющим, ревнивым или агрессивным. Если вы не чувствуете, что вас видят и слышат – это проблема. Если вы не ощущаете, что в отношениях есть баланс сил: например, один человек принимает все решения, а ваши потребности и предпочтения не являются приоритетом – это тоже верный путь к катастрофе.

4. Игнорирование нежелательных и неприятных реакций

Если вы озвучиваете свои пожелания потенциальному партнеру, а он воспринимает их как атаку, это не значит, что вы критически настроены – это в нем говорят его проблемы с собственной уверенностью. Обязательно обратите внимание на реакцию после того, как вы проговорите свои потребности. Адекватные люди реагируют положительно и будут вас поддерживать, и, соответственно, наоборот. Для вас эта реакция будет лакмусовой бумажкой.

5. Любовная химия не тождественна совместимости

Только потому, что в воздухе летают искры, не означает, что вы родственники по духу или хотя бы отдаленно идеальная пара. Химия может вводить в заблуждение и быть дымовой завесой для более глубоких проблем. Многие расстройства личности, такие как нарциссизм, например, трудно обнаружить, потому что они часто упакованы в яркий и привлекательный внешний вид очарования и харизмы.

6. Недооценка дружбы

Кто сказал, что дружба должна портить более близкие отношения? Семейная стабильность и вообще долговременная жизнеспособность отношений поддерживается именно моментами дружбы. Точно так же, как вы и ваши друзья веселитесь вместе и искренне интересуетесь жизнями друг друга, вы должны это делать и с партнером.

7. Ощущение себя зрителем

Чтобы ваши свидания были удачными, вы должны в этом общении присутствовать и физически, и морально – вы должны в этом участвовать, а не быть сторонним наблюдателем того, как же это все разворачивается. Процесс свидания следует четко осознавать и эмоционально прочувствовать, чтобы получить какое-либо ясное и прозрачное представление о человеке, с которым на этом этапе вас свела с какой-то целью жизнь.

Текст: Flytothesky.ru

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