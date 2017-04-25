Когда фотограф Кори Хэнкок был в походе вдоль реки Сантьям, он заметил крохотного медвежонка, который явно нуждался в помощи.





Хэнкок написал об этом происшествии на своей странице в Facebook , где рассказывает, что в тот походный день шел дождь, и он вдруг заметил медвежонка в двух шагах от тропы. «Малыш лежал на спине и выглядел мертвым, – описывает Кори. – Губы были синими, глаза открыты, но неподвижные и затуманенные. Медвежонка заливала дождевая вода, но, казалось, он еще слабо дышал».





Вспоминая прохождение этой же самой трассы за час до этого, Кори был уверен, что малыша там не было, потому он опасался, что где-то рядом мать-медведица, способная атаковать. Он отошел вниз по склону к краю обрыва над рекой, откуда наблюдал за медвежонком и просматривал окрестности. Кори даже заметил, что малыш слегка шевелил лапами, но парень понимал, что в таких условиях крошке не выжить, и он не собирался стоять и смотреть, как малыш умирает под дождем.





Поэтому, подвергая свою жизнь риску, Кори бросился к детенышу и завернул его в рубашку, как ребенка. «С медвежьим младенцем в руках я бегом побежал вверх по тропе к своей машине», – написал он. Все это время Кори боялся, что за ним будет гнаться медведица, так как черные медведи могут чувствовать запах людей на расстоянии до 500 м. Наконец, он добрался до своего авто и осмотрел медвежонка.

Он сделал снимок малыша, выложил его в Facebook с просьбой о помощи, а затем начал проводить реанимационные действия, включая дыхание «рот в рот».

«В Facebook мне написали, чтобы я привез медвежонка в Центр дикой природы «Turtle Ridge». Я позвонил туда, и сотрудница Центра Мэри была готова нас принять. Я назвал медвежонка Элкхорн, по имени местности, где я его нашел», – написал Кори.





Мэри сразу увидела, что Элкхорн был на грани смерти. Он был истощен и обезвожен, поэтому Мэри положила Элкхорна на грелку и ввела ему электролиты. «На следующее утро Чарльз, другой работник Центра, позвонил мне и сообщил, что Отдел дикой природы штата Орегон может забрать детеныша», – так описывает ситуацию Кори Хэнкок.





«Сейчас о его выздоровлении заботятся специалисты. Пока они ограничивают Элкхорна в контактах с людьми», – подводит итог происшествию Кори.





Текст: Flytothesky.ru

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