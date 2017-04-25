Как это ни удивительно, но совокупность антигенных характеристик крови, или группа крови, может многие поведать о личности, раскрыв особенности характера своего обладателя, предпочитаемый стиль жизни и даже обозначив направление его самореализации. А если так, знакомясь с очередным симпатичным представителем мужского пола, необязательно узнавать о нем всю подноготную в первый же вечер, смущая каверзными вопросами. Достаточно из чистого любопытства уточнить у мужчины его группу крови, полученной информации хватит, чтобы сложить точный и правдивый портрет его личности. Не верите? В ваших руках возможность убедиться в результативности этой методики!





Как же характеризует мужчину его группа крови?

І группа (тип 0) – мужчина с темпераментом охотника

С самого рождения в представителях этого типа проявляются качества самостоятельности и стремления к независимости. Именно поэтому мужчины с І группой довольно рано становятся на путь взросления, стремятся занять в социуме лидерские позиции, реализовать свой потенциал через завидную целеустремленность. Стиль жизни такого мужчины: быть первым, не смотря ни на что, стремиться к большему, завоевывать все самое лучшее.

В любви мужчины-охотники ищут женщину покладистую и верную, которая смогла бы обеспечить в доме уют и комфорт. Правда, сами они окольцовывать себя не торопятся, так как излишне дорожат свободой, имеют нелегкий и своенравный характер. К своим детям «охотники» относятся достаточно ревностно, то сверхопекая чадо, то стремясь вырастить настоящего супергероя.

II группа (тип А) – мужчина с темпераментом земледельца

Носители II группы главной чертой своей личности могут обозначить рассудительность и склонность к дисциплине. Среди этих мужчин в подавляющем большинстве можно встретить натур спокойных и флегматичных, склонных выстраивать свою жизнь в гармонии с окружающей действительностью и общественными устоями. Мужчины-земледельцы охотно подчиняются социальному порядку, а добиваясь успеха, любят занимать вторые позиции, особо не выделяясь.

В любви «земледельцы» умеют хранить верность одной единственной женщине, но их особое достоинство – легкая уживчивость. Они не боятся строить отношения, принимают свою женщину целиком со всеми ее недостатками. Увы, они также не склонны торопиться с браком, пока не подготовят подходящую «почву». А еще им противопоказаны сильные стрессы.

III группа (тип В) – мужчина с темпераментом кочевника

От рождения представители III группы крови – настоящие везунчики, сочетающие в себе качества активных и деловитых лидеров с чувственной жилкой в одном флаконе. Наверное, потому подавляющее большинство миллионеров и рок-звезд являются носителями этой группы. Мужчины-кочевники имеют сильный иммунитет, контактны и уравновешенны, способны конкурировать и сопереживать. Как правило, стиль их жизни – это постоянное хождение по лезвию ножа, поиск нового, жажда перемен и достижений в ущерб стабильности, в которой они не видят удовольствия.

В любви такие мужчины – очень страстные и яркие любовники, которые могут легко завоевать даму романтичной стороной своей натуры и бесшабашными поступками. Однако огромным их недостатком можно назвать жажду свободы, которая зачастую сильнее желания вить гнездышко рядом с партнершей. Выбрав мужчину с III группой крови, придется научиться терпению.

IV группа (тип АВ) – мужчина с темпераментом наставника

Чаще всего представители этой группы вырастают многогранными натурами, стремящимися к осязанию «неосязаемого». Почти всегда это мужчины, которые обладают невероятной притягательностью для противоположного пола. Из-за природной харизмы они довольно талантливы и интересны, легко заводят дружбу с самыми разными классами людей, очень любят душевное общение и обожание аудитории. Название «наставника» получили потому, что среди представителей этого типа чаще всего можно встретить целителей, йогов, экстрасенсов или духовных мастеров.

В любви мужчины-наставники отдают предпочтение слабым и нежным женщинам, которых стремятся оберегать и наставлять на «путь истинный». В то же время не обязательно блюдут верность одной единственной, просто потому что их натура слишком своевольная и независимая, они не любят «принадлежать». При правильном подходе такого мужчину легко удержать, обеспечив постоянный приток гостей, домашний уют и возможность саморазвития.

Текст: Flytothesky.ru