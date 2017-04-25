Почти каждая семья, в которой есть мама, папа, дети и, возможно, кот, начинает свое утро одинаково: в суете, нервотрепке и с громкими криками. В спешке теряются школьные учебники, ключи от машины, носки, мобильные телефоны. «А выключила ли я утюг?» — страдает хранительница домашнего очага весь день. Хорошо, если дело происходит весной или летом. А вдруг ваше утро — это темное, мокрое, холодное начало ноябрьского дня?





Сделать семейное утро спокойным все же возможно. Соблюдайте несколько правил, и стресс больше не заглянет в ваш дом поутру.

1. Готовьтесь заранее.

Одной из главных причин, по которой люди носятся утром по квартире в поиске нужных вещей, является вечерняя лень. Придя с работы в конце светового дня, не остается ни сил, ни желания готовиться к завтрашнему утру. Вам кажется, что нужно отложить все заботы, выспаться, а с рассветом ваш организм наполнится новыми силами, и собираться можно будет гораздо проще. Нужно ли говорить о том, что такой позитивный сценарий обычно не переходит в реальную жизнь? Утром звонит будильник, вы отключаете его каждые 5 минут, а потом бегаете по квартире в панике, потому что ничего не готово.

Возьмите себе за правило: готовиться нужно с вечера. Глажка рабочего костюма, чистка обуви и проверка содержимого детских рюкзаков не займут много времени.

2. Вовремя ложитесь спать.

Не зря врачи в один голос твердят, что здоровый восьмичасовой сон — залог хорошего самочувствия и долгой жизни. Постарайтесь ложиться спать пораньше, исключив свои любимые ритуалы: изучение фотографий знакомых в социальных сетях и привычку за один вечер просматривать целый сезон любимого сериала.

3. Вставайте пораньше, но не тратьте время зря.

Утром катастрофически не хватает времени. Чтобы его было больше, достаточно просыпаться немного раньше. Определите в своей семье, кто поднимается с постели первым, а кто может еще немного поспать. Лучше всего, если супруги встанут перед пробуждением детей, закончат свои сборы, а потом помогут и малышам.

Не тратьте утреннее время на просмотр ленты новостей и другие глупости, иначе можно не заметить, как на сборы останутся считанные минуты.

4. Составляйте списки.

Составление списков и схем — хорошая привычка, которая способствует рациональному распределению времени каждого члена семьи. Пусть у всех домашних будет свой листок бумаги с планом действий на вечер и утро (мама готовит «ссобойки», папа очищает автомобиль от наледи, дети собирают учебники и тетради в рюкзаки).

Не лишним будет составить и «чрезвычайный» список, в котором будет перечислен алгоритм действий в случае, если семья проспала.

5. Собирайтесь вместе за завтраком.

Выделите время, чтобы спокойно всем вместе посидеть за столом и обсудить планы на день. Чаще всего в утренней спешке люди вовсе забывают о завтраке. Что уж говорить о том, что если он все же проходит, то очень быстро и нервно?

6. Содержите вещи в порядке.

Вещи постоянно теряются именно потому, что у них нет своих мест. В магазинах продается множество контейнеров и других систем хранения, чтобы облегчить жизнь семьи в бытовом плане. Держа свое имущество в строго определенных местах и возвращая его туда же после использования вещей, вы будете уверены, что утром обязательно найдете то, что нужно там, где оно находится всегда.

7. Не ругайте детей.

Утреннее психологическое равновесие взрослых, как правило, нарушается именно детьми. Их невозможно не замечать: они отказываются вставать с постели, хотят смотреть телевизор, не едят кашу или ни в какую не желают идти в школу или детский сад.

Никогда не кричите на ребенка, даже если из-за него вы очень сильно опоздали на важную деловую встречу. А еще не забывайте, что дети должны быть самостоятельными. В утренней спешке родители скорее всего сами застегнут все пуговицы на рубашке ребенка, нежели подождут, пока он сделает это своими руками, но очень медленно. Неужели вы будете помогать ему таким образом до самой женитьбы?

8. Выключайте электроприборы.

Погладив с утра рубашку, жена может машинально выключить утюг из розетки. И весь рабочий день превращается в ад. Постоянные приступы паники сопровождаются желанием выскочить из офиса и помчаться домой. А еще мысли: «Так выключила или нет?».

Относитесь к этому вопросу серьезно. Поэтому важно быть внимательным ко всем электроприборам, которые вы оставляете, уходя из дома.

Текст: Flytothesky.ru