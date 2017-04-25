Проблема современного человека — это грамотность. Ошибки в словах за нас исправляет компьютер. Почти каждый попадал в ситуацию, когда нужно что-то написать на бумаге, а рука невольно тянется за смартфоном, чтобы убедиться в правильности. Знакомо?:)

Проверьте свою арфографию. Или орфографию. Ох, сложно… Короче говоря, держите тест, который поможет вспомнить, как пишутся некоторые слова русского языка.

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