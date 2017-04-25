Горы, каньоны, водопады и коралловые рифы нашей планеты радуют душу, заставляя нас покидать наши переполненные города и наслаждаться природой. Однако некоторые современные варвары ухитряются там еще и оставить свои следы.

1. Древняя каменная голова утки в Орегоне

Иногда немного жаль Бога. Он тратит сотни тысяч лет, направляя ветер на кусок скалы, любовно формируя её в подобие головы утки, а кучка человекоподобных разрушает всю эту тяжелую работу за несколько секунд. Скала «Утиная голова» была одной из самых любимых туристических достопримечательностей в государственном парке.

2. Пьяный водитель свалил самое одинокое дерево на Земле

Дерево Терере столетиями росло в Сахаре (Нигер) и считалось самым одиноким на планете, поскольку в радиусе 400 км больше растений не было. Дерево служило ориентиром для кочевников и даже было отмечено на военных картах. Однако в 1973 году в него врезался пьяный ливиец на грузовике. Как можно было в пустыне врезаться в единственное дерево?

3. Вандалы опрокинули древние валуны в Юте

«Гоблины» из Юты – одна из самых сюрреалистических достопримечательностей США. Огромные грибовидные валуны на тонких колоннах из песчаника выглядят как попытки гиганта играть в Лего. Эти породы, сформировавшиеся в течение миллионов лет благодаря эрозии, нигде больше не встречаются на Земле. Для 99,99 % посетителей это природное чудо. Но существует и 0,01 % современных гоблинов, которые одним толчком способны это чудо уничтожить.

4. Горе-художники разрисовали волшебные скалы Мохер в Северной Ирландии

Эти сказочные скалы высотой в 120 м эффектно «выглядывают» из Атлантического океана. Фактически это 300 млн. лет истории. Таким образом, вы можете представить весь ужас научного сообщества, когда они однажды обнаружили, что утесы разрисованы абстрактными граффити. Художества, к счастью, были удалены экспертами без ущерба для скал.

5. Беспечные подростки сожгли целый испанский остров





Испанские Балеарские острова – это редкостная средиземноморская красота. Увы, но неподалеку находятся шумные курорты, и туристы иногда сбегают в дикую природу, что имеет разрушительные последствия. Летом 2015 года два шотландских подростка умудрились сжечь целый необитаемый остров Са-Порраса дотла, бросив окурок в сухую траву.

6. Рейсеры в Рейстрек-Плайя





Рейстрек-Плайя – высохшее озеро в центре калифорнийской Долины Смерти, где «живут» загадочные камни-валуны, которые движутся, оставляя за собой следы. И место это считается бесценным с научной точки зрения. Увы, но варвары этого не понимают, и время от времени водители на внедорожниках устраивают по дну озера гонки.

7. Попав на нетронутые острова, туристы съели все, что видели

Парасельские острова в Южно-Китайском море были до недавнего времени закрыты для туристов, что позволило им стать мини-Эдемами. В 2016 году Китай официально разрешил посещение островов. С этого момента счастливые отдыхающие начали отправлять радостные фото в социальные сети, на которых они пожирали местную флору и фауну: моллюсков, лобстеров, морских ежей. Все живущее и растущее стало частью непрерывного туристического банкета.

8. Британское круизное судно уничтожило самый ценный риф Индонезии





В марте 2017 года круизное судно Caledonian Sky поплыло к рифу, чтобы показать туристам местных птиц, но решило не ждать прилива вопреки всем законам физики. В результате корабль врезался в ценнейший коралловый риф, называемый «Подводной амазонкой», повредив около 1600 кв. м кораллов. Что еще хуже, судно затем было оттащено буксиром, что причинило еще больший ущерб этой хрупкой экосистеме.

9. Туристы превращают скалу Улуру в один гигантский туалет





Улуру – это изумительный по своей красоте австралийский гигантский монолит из песчаника ярко-оранжевого цвета. Тем не менее, миллионы туристов за последние несколько десятилетий превратили это национальное достояние в один сплошной туалет, умудрившись своими отходами даже убить целый вид редких креветок Branchinella latzi, которые обитали в водоемах на Улуру.

10. Туристы привозят паразитов на Галапагосские острова





Из-за массового туризма на этих уникальных островах теперь масса «чужих», которые угрожают всей экосистеме. За последние десятилетия посетители привезли с собой все виды паразитов. Уже сейчас остров Санта-Крус зарастает дикой ежевикой, остров Изабела «задушен» ползучими лианами, а местных муравьев выживают муравьи завезенные. Представьте себе, что одно туристическое судно может доставить на Галапагосские острова около 300 инвазивных видов жуков, а они ежегодно прибывают туда сотнями.

Текст: Flytothesky.ru