Люди издавна рыли норы и туннели для жилья, добычи полезных ископаемых, военных и прочих целей. Но ряд туннелей в Южной Америке недавно очень удивил геологов и исследователей. Они были вырыты явно не людьми, поскольку внутри четко просматриваются следы огромных когтей.

В начале 2000-х годов в Нову-Амбургу (Бразилия) профессор геологии Генрих Теодор Франк наткнулся на таинственный туннель. После тщательного осмотра он обнаружил, что на стенах присутствуют следы когтей, указывающие, что туннель – дело лап древних животных.





Генрих Франк – сотрудник одного из бразильских университетов. Как-то он ехал по автомагистрали и заметил странную дыру диаметром около метра на строительной площадке вдоль шоссе. Профессор начал осматривать отверстие. Оно оказалось туннелем длиной в несколько метров и высотой около 70 см. Внутри туннель был покрыт царапинами (особенно на потолке), явно сделанными когтями. Франк попытался найти геологическое объяснение существования туннеля и после длительных исследований пришел к выводу, что это была «палеонора», вырытая вымершими гигантскими ленивцами.

В 2010 году геолог Амилкар Адаму услышал рассказы о впечатляющей пещере в долине Амазонки. Он отправился туда и нашел крупную палеонору на лесистом склоне недалеко от боливийской границы.





Когда геолог Амилкар Адаму узнал о существовании необычной пещеры в южной Бразилии, он немедленно туда отправился. Исследование пещеры и местности привело его к зияющему отверстию неподалеку от боливийской границы. Он уже бывал ранее в нескольких пещерах, образованных водой. Но это был совершенно другой тип с круглым проходом и гладким полом. Позже он узнал, что аналогичные туннели были найдены Генрихом Франком несколькими годами ранее.

Он вернулся в странную пещеру в 2015 году. Это была крупнейшая из всех палеонора длиной в 600 метров, высотой около 2 м и шириной 1-1,5 м. По словам геолога, этот туннель был создан не одним или двумя животными, а многими их поколениями.

Обнаружив первую палеонору, Генрих Франк и его ученик начали поиски других нор возле города Порту-Алегри и нашли их следы почти повсеместно, где проводились строительные работы вдоль магистралей.





Заинтригованный первой палеонорой, профессор Фрэнк начал изучать научную литературу, чтобы собрать больше информации, но практически ничего не нашел. Вместе со своей командой он приступил к исследованию 70-километрового участка шоссе возле Порту-Алегри и обнаружил массу палеонор, но большинство из них были полностью засыпаны. Когда Франк нашел более-менее проходимую нору, он протиснулся в эллиптическую шахту шириной чуть более метра и увидел те же самые когтистые следы.

На сегодня профессор Франк нашел 1500 палеонор, и это не предел. Он говорит: «В этих норах иногда возникает ощущение, что за поворотом тебя поджидает какое-то существо». Недавно профессор получил информацию о туннеле длиной более 900 м в бразильском штате Санта-Катарина. Ему еще предстоит исследовать его, но есть вероятность, что он станет самой длинной обнаруженной палеонорой.

По мнению Франка, самые крупные норы вырыты наземными ленивцами. Другие считают, что это сделали вымершие броненосцы. Геологи оценивают возраст палеонор в 8-10 тысяч лет.





Огромные броненосцы, когда-то населявшие планету, весили от 30-40 кг и выкапывали норы максимум 40 на 50 см. Вряд ли они вырыли такие мегатуннели. Геологи полагают, что «строителями» могли быть гигантские доисторические ленивцы или броненосцы.

Другой вопрос, который волнует ученых, – это выяснить, когда именно были вырыты палеоноры. Гигантские ленивцы и броненосцы вымерли 8-10 тысяч лет назад. Таким образом, эти норы должны быть аналогичного возраста. Точный период может быть определен только путем исследования отложений внутри нор.

Несмотря на то, что палеоноры обнаружены по всей Южной Америке, в Северной Америке нет даже признаков их существования. И это тоже сложный вопрос для специалистов.





Удивительно, что в Северной Америке не было обнаружено ни одной норы, хотя там тоже жили гигантские ленивцы и броненосцы. Возможно, что почва в Северной Америке чем-то отличается, и норы там не сохранились или же еще не найдены.

Текст: Flytothesky.ru

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