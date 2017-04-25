Страхи – это то, с чем большинство людей живет ежедневно; это может быть не очевидно для них, но они существуют, прячась глубоко в психике. Иногда вы точно знаете, что вас пугает, а иногда это просто неопознанное тревожное ощущение. Кроме того, у каждого знака зодиака есть свой собственный основной страх, который они никогда и ни за что не хотят в себе признавать.





1. Овен

Вы боитесь уныния, этакого сочетания скуки и усталости. Многие на такое состояние даже внимания не обращают, но для вас всё намного страшнее. Вы боитесь чувствовать себя недовольным и застрявшим в рутине, когда вся ваша натура требует движения вперед и максимальной активности. Когда у вас случается застой в делах, вы сразу же подсознательно начинаете страшиться покоя и следующего за ним ощущения уныния.

2. Телец

Вы боитесь поражения. Вы не хотите проигрывать ни в чем, даже если это просто банальный спор, и вы должны быть победителем любой ценой. Было бы полезнее, если бы вы были немного более избирательным в своих сражениях, потому что расходуемое количество энергии и адреналина вредно для вас. И, конечно же, вы никогда не признаете свой страх перед поражением.

3. Близнецы

Вы боитесь, что вас недооценят. Вы всегда в движении, занимаетесь всеми вопросами и текущими делами и можете находиться в режиме общения безостановочно. Ваш самый большой кошмар в том, что ваш опыт и навыки могут недооценить и даже оспорить. Вы действительно много знаете, но страх того, что вас сочтут профаном и непрофессионалом, вас убивает, потому вы всегда его прячете, даже от себя.

4. Рак

Вы боитесь одиночества. Нет, вы не должны постоянно быть окружены людьми, но вам нужно несколько основных людей, которые защищают ваш тыл и постоянно готовы слушать и утешать вас. Вы страшитесь чувства, что вам не на кого опереться, а потому порой можете быть излишне навязчивыми. На самом деле, это скорее отталкивает людей от вас.

5. Лев

Вы боитесь публичного разоблачения, ведь для всего мира вы самый уверенный в себе человек. Вам нужны люди, которые поют вам дифирамбы, но вас пугает то, что они могут увидеть за вашим лучезарным фасадом. Да, у вас большое сердце и потрясающий ум, но у вас немножечко трусливое сердце, как у Льва из «Волшебника Изумрудного города».

6. Дева

Вы боитесь отторжения социумом. Поскольку вы постоянно беспокоитесь о правильности своих слов и поступков, то боитесь совершить ошибку или сделать что-то не так, и как результат подвергнуться остракизму и быть изгнанным из своего привычного сообщества. Вы любите проводить время самостоятельно, но не хотите быть изгоем или социальной парией.

7. Весы

Вы боитесь успеха. Нет, конечно, вы хотите быть успешным, но боитесь, что, оказавшись на вершине, вы не выдержите бремени славы и покатитесь вниз. Вы склонны сдерживать себя в собственных достижениях, хотя делаете это непроизвольно и безотчетно. Вы можете твердить о необходимости роста и развития, но на практике вы верите в себя не до конца, а какая-то часть вас даже считает, что вы не заслуживаете успеха.

8. Скорпион

Вы боитесь перемен. Вы очень эмоциональный и страстный человек, но трудно привыкаете к обстоятельствам, условиям и людям, долго сканируя их на предмет безопасности и благонадежности. Если кто-то расстается с вами или вас увольняют, то вы становитесь дезориентированными и впадаете в ступор. Большие, внезапные и личные перемены пугают вас больше всего.

9. Стрелец

Вы боитесь оказаться в ловушке. Вы жаждете абсолютной свободы, поэтому ощущение загнанности в угол, привязки к месту или попадания в ловушку для вас убийственно. Оседлость – не ваша любимая вещь, но смириться с ней вы можете, если по крайней мере у вас относительно развязаны руки. Но вы не можете мириться с ощущением клетки. Вы знаете, что родились, чтобы постоянно передвигаться и впитывать в себя новые знания, потому не хотите быть одним их зверей в человеческом зоопарке.

10. Козерог

Вы боитесь финансовой нестабильности. Наличие надежной базы крайне важно для вас, и вы ужасаетесь от мысли, что в какой-то неблагоприятный момент опереться вам будет не на что. У вас всегда должен быть личный фонд на черный день, потому что в мире существуют болезни, а необходимая техника имеет тенденцию ломаться.

11. Водолей

Вы боитесь морально и физически устареть. Ваша стихия – это новейшие технологии и инновации, и в вас таится глубоко зарытый страх, что однажды вы станете таким же устаревшим, как дискета. Вы не хотите состариться и чувствовать, что более не являетесь полезным членом общества, потому что тогда можно уже просто лечь и умереть.

12. Рыбы

Вы боитесь задетых чувств и несчастной любви. Вы очень чувствительны, хотя люди могут не всегда это понимать. Особенно уязвимы вы к критике, потому вам лучше избегать прямолинейных и грубоватых людей, которые не слишком церемонятся с вашими чувствами. Вы опасаетесь неудач на личном фронте, поскольку ждете безусловной любви, и очень удивляетесь, почему её так сложно найти.

Текст: Flytothesky.ru