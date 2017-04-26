Человек не может существовать вне отношений с социумом. Он постоянно общается, несет свое «я» в мир, делится опытом, заражает настроением и сам перенимает мысли и чувства значимых ему близких. Какие-то отношения с течением времени распадаются, какие-то становятся более глубокими. С одной категорией людей мы совершаем множество безумных ошибок, но все-таки остаемся вместе. А бывает так, что дружеская привязанность превращается в простую формальность, хотя ничего этого не предвещало. В чем причина таких явлений?





Психологи выделяют 5 уровней общения между людьми. Цель каждого взаимодействия – неосознанное стремление человека к интимности, к искреннему и доверительному контакту, который в действительности сложно установить. Почему? Реальность такова, что добиться интимности можно, только преодолев первичные 4 уровня общения. Давайте же познакомимся с ними поближе.

Уровни общения: как добиться истинной близости?

Вид 1. Формальное общение

В основном используется людьми при первичном знакомстве, когда необходимо быстро представить себя в обществе, желательно в максимально выгодном свете. Например: «Здравствуйте! Я Федор Николаевич, директор обувной фабрики и счастливый отец». Человек как бы надевает маску, используя привычный образ, с помощью которого нужно произвести впечатление. Так гораздо проще и быстрее включиться в социальную жизнь, держа ситуацию под контролем.

Вид 2. Ритуальное общение

Используется для поддержания постоянного контакта со знакомыми людьми, когда близких отношений нет, но и терять связь не хочется. Это типичные ритуальные фразы в стиле «ну и погодка!», «а как у вас дела?» и «что нового?». Общение на этом уровне совершается не ради удовольствия, но из чувства необходимости, когда мимо знакомых не пройти, но и подробно о жизни рассказывать не хочется. Для чего необходимо ритуальное общение? Чтобы сохранять имидж и поддерживать контакты. Мало ли, где пригодятся?

Вид 3. Стандартное общение

Самый частый тип контактов с окружением, который предполагает некоторый баланс между заботой о собственном «я» и реальным выражением чувств к окружающим людям. Это общение с друзьями или родственниками, которых мы хорошо знаем, с которыми у нас есть общие темы, интересы, сложились общие привычки. С одной стороны, позволяет почувствовать себя сопричастным к другим, с другой – подлинной глубины здесь тоже нет.

Допустим, вы встречаетесь с друзьями где-нибудь в кафе. Идет стандартный обмен темами о личной жизни, работе и проблемах. Каждый может выдать совет или похлопать товарища по плечу в стиле «держись, все образуется!», «мой тоже козел» или «не скисай, перемены только к лучшему». Но если вам действительно плохо, истинной поддержки вы не получите, даже хуже – ощутите одиночество в толпе, когда вроде бы и знакомых много, а настоящих друзей нет. Найти своего человека из тысячи может помочь только переход на следующий уровень близости…

Вид 4. Кризисное общение

Яркий пример этого типа общения – признание в любви, разговор об измене, желание развестись, кризис веры в отношениях, первые разочарования или приятные открытия. После перехода на этот уровень меняетесь вы и ваше восприятие другого человека, разговор становится более откровенным и в чем-то даже болезненным. Участники кризисного общения часто испытывают стыд, волнение, страх, разочарование или смущение, потому что маски наконец-то сняты, максимально обнажены истинные чувства, а разговор касается тем, которые раньше игнорировались. С уверенностью можно сказать только об одном – либо вы оба изменитесь и выйдите на новый уровень, либо разойдетесь. По-прежнему уже не будет.

Необязательно каждый семейный скандал нужно считать кризисным, особенно если такая манера общения между супругами привычна. Кризис – это разрушение иллюзий в отношениях, рухнувшее доверие к партнеру или самому себе. Когда больше нет необходимости скрывать истинное «я», собственные переживания. Нет необходимости отыгрывать какие-то роли, ведь реальность становится важнее имиджа. Только пережив кризис, есть шанс выйти на иной уровень близости – уровень базового доверия в отношениях.

Вид 5. Интимное общение

Пожалуй, это самый сокровенный и эмоционально открытый контакт, который ни в коем случае нельзя путать с сексуальным переживанием. Секс не всегда подразумевает интимность, хотя бы потому, что иногда он служит для поддержания формального контакта в семье («супружеский долг»), а может скрывать под собой и кризисный момент для пары (первый сексуальный опыт с любимым, насилие). В любом случае интимность – это не страсть, но глубокая эмоциональная связь между двумя людьми, за которой строит отказ от социальных масок и связанная с этим уязвимость.

Партнеры максимально раскрываются друг перед другом, они больше не прячут своих чувств. Еще один маркер интимности – возможность общаться при полном молчании, получая от этого удовольствие. Естественно, все время взаимодействовать на интимном уровне сложно, в реальной жизни мы часто возвращаемся к стандартному общению. Однако, один раз выйдя на 5-й уровень, больше не потребуется переживать кризис в отношениях, чтобы снова стать откровенными. Даже встретившись с лучшим другом после долгих лет расставания, вы ощутите себя рядом с ним по-прежнему хорошо, будто и не было никакой разлуки. Это и будет маркером истинной интимности!

Текст: Flytothesky.ru