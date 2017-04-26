По данным ВОЗ, каждый год примерно 15 млн. младенцев рождаются преждевременно. Это больше, чем каждый десятый ребенок. Недоношенность является ведущей причиной смертности детей до 5 лет, а те, кто выживают, рискуют столкнуться с пожизненной инвалидностью. Статистика говорит о том, что ежегодно умирает один миллион недоношенных детей. Это очень печальная цифра, но благодаря недавнему научному прорыву ситуация может в корне измениться. Будущее уже стоит на пороге!





Врачи из детского госпиталя Филадельфии смогли четыре недели продержать восемь очень недоношенных ягнят живыми в заполненном жидкостью пластиковом пакете под названием Biobag, который выполнял все функции матки. Автор проекта доктор Алан Флейк надеется, что нечто подобное может быть использовано и для недоношенных детей в течение ближайших трех лет.

В искусственной матке легкие и мозг ягнят беспрепятственно развивались, они обрастали шерстью, открывали глаза, активно шевелились и учились глотать. Вот как комментирует это доктор Флейк:

«Мы разработали такую систему, которая максимально идентично воспроизводит внутреннюю среду матки и выполняет функцию плаценты. Однако это полная научная фантастика думать, что вы можете взять эмбрион, провести его через ранний процесс развития, а затем засунуть его в нашу систему. Нет, наличие матери, которая вынашивает изначально, является основным условием».





Доктор Флейк объяснил, что недоношенные дети, поддерживаемые инкубаторами, подвержены смертельным инфекциям, а их ягнята так долго продолжались, потому что Biobag – это закрытая среда, наполненная водой и солями, чтобы имитировать питательные вещества, обычно поставляемые маткой.

Вместо плаценты к пупочным каналам были подключены кислородные устройства (оксигенаторы). Жизнь ягнят поддерживало устройство, которое задействовало их сердцебиение для доставки кислорода – так продолжалось до 21 недели, полного периода беременности овец.

Ягнят пришлось подвергнуть эвтаназии для исследования состояния органов, и ученые не обнаружили никаких отклонений в их мозге и легких, как это часто встречается у недоношенных детей. «Эти животные по любому параметру, который мы измеряли, являются полноценными и нормальными», – говорит доктор Флейк.

Флейк и его команда давно занимаются разработкой системы для очень недоношенных детей. Их текущий план заключается в том, чтобы использовать подобное устройство для младенцев, родившихся на сроке около 24 недель и выхаживать их до 28 недель, когда шансы на выживание намного выше.

Конечно, ягнята отличаются от людей, и хотя ученые подтверждают, что сама идея перспективна, тем не менее, они полагают, что на разработку безопасной версии для человеческих младенцев уйдут годы. Тем не менее, любой медицинский прогресс, который поможет увеличить шансы для недоношенных детей, будет активно приветствоваться наукой.

Текст: Flytothesky.ru