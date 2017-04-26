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Невероятная акустическая аномалия в городе Талса

27.04.2017 13:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Это действительно удивительное место расположено в центре города Талса (штат Оклахома). Вроде бы в нем нет ничего особенного, пока вы его не услышите. Несмотря на то, что это явление противоречит законам физики с точки зрения звука и отражения, ему до сих пор нет какого-либо вразумительного объяснения.

Невероятная акустическая аномалия в городе Талса

«Центр Вселенной» (так называют это место) – действительно интересная акустическая аномалия. Внутри него бетонный круг, окруженный рядами кругов из кирпича.

Итак, в самом центре находится маленький круг из бетона диаметром около 75 см. Затем выложен следующий круг из 13 кирпичей и далее круговая кирпичная кладка. Вся композиция около 2,5 м в диаметре.

Невероятная акустическая аномалия в городе Талса

Когда вы стоите на бетонном круге и издаете шум, шум отзывается эхом и слышен намного громче, чем первоначальный. Но никто вне круга его не слышит.

Стоя внутри центрального круга, вы издаете звук. В результате вы услышите эхо изданного вами звука, причем заметно усиленное. Это само по себе удивительно, поскольку в конструкции нет ничего, что могло бы так резонировать. Мало того, любой человек, стоящий вне этого круга, ничего не слышит, кроме того, что произносите вы.

Невероятная акустическая аномалия в городе Талса

Такие эффекты происходят не только внутри круга, но и снаружи. Голос человека, стоящего вне круга, также искажается в вашем восприятии, если вы стоите в этом круге.

Невероятная акустическая аномалия в городе Талса

Если вы попробуете поговорить с человеком, стоящим за пределами круга, услышанный вами голос будет искаженным и нечетким. Феномен активно изучали и пытались найти ему хоть какое-то объяснение. Возможно, что искажение звука является результатом параболической отражательной способности клумбовых бордюров, которые частично окружают круг.

Этот круг был выложен в 80-е годы, когда после пожара ремонтировался пролет моста. Сейчас его называют «центром Вселенной», а некоторые люди считают круг вихрем, где встречаются все космические энергии, что и создает акустический эффект.

Невероятная акустическая аномалия в городе Талса

Акустическая аномалия этого круга породила массу гипотез. Например, многие считают, что это вихрь, где встречаются космические энергии. В любом случае, консенсуса как не было, так и нет. Может быть, призраки параллельной вселенной играют с нами? Но явление действительно интересное.

Вы можете бросить маленькую булавку на бетонную поверхность внутреннего круга, думая, что услышите еле уловимый звон. Нет, звук будет как от громкого падения! «Центр Вселенной» в Талсе – это то место, которое стоит посетить и протестировать самостоятельно.Невероятная акустическая аномалия в городе Талса

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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