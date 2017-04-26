Это действительно удивительное место расположено в центре города Талса (штат Оклахома). Вроде бы в нем нет ничего особенного, пока вы его не услышите. Несмотря на то, что это явление противоречит законам физики с точки зрения звука и отражения, ему до сих пор нет какого-либо вразумительного объяснения.





«Центр Вселенной» (так называют это место) – действительно интересная акустическая аномалия. Внутри него бетонный круг, окруженный рядами кругов из кирпича.

Итак, в самом центре находится маленький круг из бетона диаметром около 75 см. Затем выложен следующий круг из 13 кирпичей и далее круговая кирпичная кладка. Вся композиция около 2,5 м в диаметре.





Когда вы стоите на бетонном круге и издаете шум, шум отзывается эхом и слышен намного громче, чем первоначальный. Но никто вне круга его не слышит.

Стоя внутри центрального круга, вы издаете звук. В результате вы услышите эхо изданного вами звука, причем заметно усиленное. Это само по себе удивительно, поскольку в конструкции нет ничего, что могло бы так резонировать. Мало того, любой человек, стоящий вне этого круга, ничего не слышит, кроме того, что произносите вы.

Такие эффекты происходят не только внутри круга, но и снаружи. Голос человека, стоящего вне круга, также искажается в вашем восприятии, если вы стоите в этом круге.





Если вы попробуете поговорить с человеком, стоящим за пределами круга, услышанный вами голос будет искаженным и нечетким. Феномен активно изучали и пытались найти ему хоть какое-то объяснение. Возможно, что искажение звука является результатом параболической отражательной способности клумбовых бордюров, которые частично окружают круг.

Этот круг был выложен в 80-е годы, когда после пожара ремонтировался пролет моста. Сейчас его называют «центром Вселенной», а некоторые люди считают круг вихрем, где встречаются все космические энергии, что и создает акустический эффект.





Акустическая аномалия этого круга породила массу гипотез. Например, многие считают, что это вихрь, где встречаются космические энергии. В любом случае, консенсуса как не было, так и нет. Может быть, призраки параллельной вселенной играют с нами? Но явление действительно интересное.

Вы можете бросить маленькую булавку на бетонную поверхность внутреннего круга, думая, что услышите еле уловимый звон. Нет, звук будет как от громкого падения! «Центр Вселенной» в Талсе – это то место, которое стоит посетить и протестировать самостоятельно.

Текст: Flytothesky.ru