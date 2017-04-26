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Этот красивый тест определит ваш духовный цвет

27.04.2017 13:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Согласно научному исследованию, каждый человек обладает одним наиболее доминирующим цветом личности, который определяет его индивидуальность. Этот цвет называется духовным. Это значит, что каждому цвету присуще особое свойство и отличие, которое определяет качества и черты человека. Вы когда-нибудь ассоциировали человека с оттенками? А знаете ли вы, какого цвета ваша индивидуальность? Наш эстетичный и невероятно красивый тест поможет вам это узнать!Этот красивый тест определит ваш духовный цвет

 
 
 
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Согласно научному исследованию, каждый человек обладает одним наиболее доминирующим цветом личности, который определяет его индивидуальность. Этот цвет...

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