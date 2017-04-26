Некоторые женщины часто годами терпят ужасные привычки и поступки мужчин, которые другие представительницы прекрасного пола не стали бы прощать ни за что на свете. Но и у терпеливых дам есть так называемая «точка невозврата», когда они больше не в состоянии жертвовать собственными желаниями, слушать бесполезные извинения и слова раскаяния, оправдывать побои и оскорбления в свой адрес. Итак, что же все-таки не стоит прощать мужчине?





1. Рукоприкладство.

Любовь — это, прежде всего, уважение. Если он вас бьет, то уважением здесь и не пахнет. Нужно ли пытаться сохранить отношения, в которых больше нет ни нежности, ни любви? Однозначно, не стоит. Таким образом партнер самоутверждается за ваш счет, хотя он слаб и не представляет собой ничего. Он даже не мужчина.

2. Измены.

Тема спорная. Но то, что измена является толчком к расставанию — мнение большинства людей. Подумайте, насколько неприятными будут мысли о предательстве любимого человека, даже спустя много лет они не будут давать вам покоя. Вы сможете переступить через себя и не думать о случившемся? Вряд ли.

3. Зависимости.

Бывших алкоголиков, как правило, не бывает. И игровая зависимость вряд ли лечится. Да и случаев излечения от наркомании крайне мало. Когда опасная привычка окутывает человека целиком, он перестает себя контролировать. Не хватает денег на дозу наркотика или ставку в казино — мужчина выносит из дома все, что можно продать. И он в последнюю очередь задумывается, как себя чувствуют члены семьи. Женщина начинает играть роль добытчика, пытаясь хоть как-то обеспечить семью, которую супруг обрекает на нищету. А еще постоянно волнуется за него и жалеет. Задумайтесь, зачем вам все это, если главное предназначение женщины — быть хранительницей семейного очага и любящей матерью и женой?

4. Эгоизм.

В здоровых отношениях нельзя сосредоточивать внимание только на себе. Совместная жизнь — это союз равноправных партнеров. Женщина не может чувствовать себя комфортно, если мужчина изначально отводит ей второстепенную роль. Хуже всего, когда представитель сильного пола не только эгоист, но и склонен к нарциссизму. Самовлюбленный и высокомерный, он никогда не позволит вам чувствовать себя счастливой.

5. Неуважение родственников.

Если ваш спутник допускает в вашем присутствии нелестные высказывания в адрес близких вам людей или даже оскорбляет их напрямую, то бегите от такого человека как можно быстрее. Он не уважает не только ваших родственников, но и вас.

6. Жадность.

Дело не в том, что женщина должна полностью находиться на содержании мужчины, а ее прихоти — его первоочередные расходы. Смысл не в том, чтобы дарить любимой партнерше шикарные букеты из тысячи роз и дорогие украшения из драгоценных металлов. Просто стоит серьезно задуматься, если ваш мужчина возмущается, когда вы позволили себе приобрести тушь иностранного, а не отечественного производства. Патологических жадин нужно остерегаться.

7. Насилие по отношению к детям.

Женщина может долгие годы находиться в роли жертвы и терпеть насилие. Но когда дело начинает касаться жестокого обращения с детьми, иных вариантов не остается — нужно срочно бежать от такого мужчины. Маленький человек не в состоянии постоять за себя. Да он и не должен этого делать. Настоящая мать сделает все возможное, чтобы избавить своего ребенка от мучительной жизни под одной крышей с отцом-тираном.

Текст: Flytothesky.ru

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