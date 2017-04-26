Мы все слышали о чудесах. Некоторые из них объяснимы, другие – с трудом или же вообще находятся на грани мистики. Одно из таких чудес произошло в 1980 году, когда девушка по имени Джин Хиллиард полностью замерзла, но чудесным образом ожила. Врачи, похоже, не могли ничего объяснить, но факт был зафиксирован как официальный.

Ленгби, штат Миннесота: 20 декабря 1980 года, машина 19-летней Джин слетела с ледяной дороги и упала в канаву. Девушка ехала домой из гостей.





Когда это произошло, температура была 6 градусов ниже нуля. Джин ехала к себе домой, но не справилась с управлением на обледеневшей трассе, и машина упала в канаву. Сама девушка осталась абсолютно невредимой.

Джин вышла из машины и пошла по гравийной дороге, чтобы позвать на помощь.





Вместо того чтобы оставаться в машине и рискнуть замерзнуть в ней, Джин решила идти к дому знакомых, живших неподалеку. Однако погода стояла морозная (-6 по Цельсию), а расстояние было довольно большим. Девушка шла против ветра, и её ноги моментально замерзли.

Джин потеряла сознание, пройдя более 3 км по снегу.





По её словам, она увидела подъездную дорогу к дому друзей и внезапно упала из-за огромной усталости. Было около часа ночи, и сил идти дальше у неё уже не было.

Джин пролежала в снегу около 6 часов, и тело девушки полностью промерзло. В 7 утра её друг вышел на улицу и увидел обледеневшую Джин. Он подумал, что девушка мертва, так как лицо её выглядело страшно, как у призрака из кино.





Джин отвезли в Городскую больницу примерно в 8 утра, но врачи не знали, как ее спасти. Замерзшее тело не реагировало ни на какую форму медицинской помощи.





По словам врачей, она дышала очень медленно – всего 8 ударов сердца в минуту. Ей даже невозможно было поставить термометр, так как она фактически была твердым куском льда. Ни один её сустав не двигался, кожа не протыкалась иглой, а глаза не реагировали на свет. Казалось, надежды на жизнь нет. Врачи просто обложили Джин теплыми пакетами, чтобы поднять температуру тела.

Было около часа дня, когда Джин начала издавать звуки и попросила воды. Она вернулась к жизни после того, как мать долгое время держала ее за руку и молилась.





К ночи она уже могла слегка двигать руками. На третий день задвигались и её ноги. Интересно, что ампутации не потребовались, хотя врачи были уверены, что она неизбежна. Девушка провела в реанимации 6 дней и была переведена в общую палату.

Через 49 дней Джин была выписана из больницы, и она была как новенькая!





Это действительно странно, но через 49 дней она покинула больницу без какого-либо ущерба для здоровья. Её состояние было идеальным. Как такое возможно – остается тайной.

Текст: Flytothesky.ru