Проверив гороскоп будущей или новоиспеченной свекрови, невестка может заранее подготовиться к трудностям, которые встретятся на ее пути при общении с мамой любимого супруга.





Овен

Готовьтесь к тому, что в порыве гнева такая свекровь выскажет вам все, что думает, да еще немного приукрасит. Она очень импульсивна и эмоциональна. Неудачи свекровь-овен воспринимает крайне болезненно, поскольку главное ее стремление — успеть как можно больше. Хотя обычно она берет на себя слишком много, поэтому часто довести до конца начатые дела так и не удается. Очень привязана к сыну. Тому, кто его обидит, придется несладко.

Телец

Спокойная, уравновешенная и терпеливая. Вывести ее из себя практически невозможно. Однако такой свекрови свойственна нерешительность: она делает все аккуратно и не спеша. Как правило, воспитанный женщиной-тельцом ребенок — надежный мужчина с твердым характером. Всегда проявляйте интерес к ее советам и рекомендациям — и сердце мамы вашего супруга растает.

Близнецы

Она постоянно чем-то занята и любит поговорить. Обижается, если невестка безразлична к ее порывам поболтать обо всем на свете. Она хочет выглядеть серьезно, но часто одевается нелепо и вычурно. Любит наблюдать за членами семьи, особенно за любимым сыном и его женой, и оценивает каждый их шаг.

Рак

Не любит ссор и старается не вмешиваться в дела молодоженов. Но настолько сильно привязана к своему сыну, что воспринимает его жену не как его любимую вторую половинку, а как бесплатную прислугу, которая создает идеальную среду для жизни супруга. Свекрови-раки — прекрасные бабушки для своих внуков.

Лев

Прекрасно относится к невестке, которая регулярно проявляет знаки внимания в виде приглашения мамы супруга в гости, хороших подарков на праздники. Но лучше ее никогда не критиковать, поскольку можно в одно мгновение стать для нее личным врагом. Такие свекрови не скупятся на хорошие подарки, да и в целом весьма щедры.

Дева

Она очень странная, но если игнорировать эту особенность, то можно запросто найти с такой свекровью общий язык. Часто обижается и патологически обожает чистоту. Более занудного и мелочного человека не сыскать. Чтобы угодить свекрови-деве в чем-либо, нужно очень постараться.

Весы

Она очень приятна в общении с невесткой и искренне старается подстраиваться под нее. Но ей не чужды сплетни и обсуждения жизни семьи с посторонними людьми. Плетет интриги и часто прислушивается к мнению со стороны по любому вопросу.

Скорпион

Плетет интриги и очень любит это делать. Высасывает энергию собеседника, словно вампир. Невестке лучше никогда не спорить со свекровью-скорпионом. Склонна к самокопанию, поэтому всегда признает свою вину и переживает по этому поводу долгое время. Любит черный юмор, и ее шутки не всегда понимают окружающие.

Стрелец

Обычно свекрови с таким знаком зодиака занимают хорошие должности и являются довольно-таки успешными. У нее много связей, а еще она умеет неплохо зарабатывать. Если невестка так же успешна, то свекровь-стрелец непременно будет ее любить и уважать. В общении с ней не стоит копаться в ее душе — она не приемлет вторжения в личное пространство.

Козерог

Дает полезные советы, помогает как словом, так и делом. Но не стоит ждать от нее финансовой помощи. Свекрови-козерогу свойственны многие мужские качества, в том числе целеустремленность и решительность. Но лучше с ней не ссориться. После конфликта вы вряд ли увидите ее в своем доме в ближайшее время — обида будет сильная.

Водолей

Любит спорить и читать нотации посторонним людям. Она непредсказуема, но не лишена доброты и сострадания: отдаст все, лишь бы помочь нуждающемуся человеку. И пусть со стороны этого не видно, не сомневайтесь — она очень добрая, нежная и ранимая натура, не способная кого-либо серьезно обидеть.

Рыбы

Редко признает свою вину. Старается перекинуть ответственность на окружающих, даже если осознает, что не права. Любит приметы, гороскопы, рассказы о чудесах исцеления и прекрасно чувствует, где ждет выгода, а где грозит опасность.

Текст: Flytothesky.ru