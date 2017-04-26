Если вы жаждете перемен и устали от своего города, почему бы не подняться и не пошевелиться? Конечно, переезд – занятие стрессовое и недешевое, но вы можете на нем даже подзаработать. Итак, если вы желаете немного разбогатеть, то в мире есть такие места, где вам еще и доплатят за проживание.

1. Аляска





Вам нравятся темные холодные зимы и бескрайние промерзшие земли? Аляска вас ждет! Этот штат постоянно мотивирует людей на переезд. Каждый житель Аляски получает почти 2000 долларов от правительства только за то, что он там живет. Причем независимо от возраста. Итак, если вам по душе горы, айсберги, зимняя рыбалка и холодное лето, то это хороший выбор.

2. Нью-Хейвен, Коннектикут





Нью-Хейвен – это государственная программа, созданная для увеличения интереса к городу. Если вы впервые покупаете тут дом, вам дадут ссуду в 10 тысяч долларов без процентов. Если вы проживаете в доме более пяти лет, то кредит полностью списывается. Вы также можете получить 30 тысяч долларов для обустройства вашего дома новыми энергосберегающими функциями. Если вы проживаете в нем 10 лет, деньги можете не возвращать.

3. Балтимор, Мэриленд





Это седьмой самый опасный город в Америке, но он очень хочет измениться, а потому дает приезжим 5 тысяч долларов на покупку дома в любом месте города. Если эта сумма вас не впечатляет, вы можете её удвоить, купив заброшенный дом – да, пустой и нежилой дом, требующий ремонта, но фактически бесплатно.

4. Детройт, Мичиган





Всем известно, что Детройт в беде, но он борется. Программа Live Downtown предназначена для привлечения людей в центр города. Вы получите до 20 тысяч долларов безвозвратного займа, если решите купить недвижимость в этом районе. Даже квартиросъемщики получают компенсацию в 2500 долларов в первый год и 1000 долларов каждый последующий год. Хотя пресса обычно ужасно отзывается о Детройте, тем не менее, это город, полный прекрасной архитектуры и истории.

5. Большая часть штата Канзас





Канзас готов заплатить вам, если вы переедете. Город Линкольн (население 3500 человек), например, даст вам бесплатную землю для строительства дома. Если Линкольн слишком огромен для вас, вы можете получить землю в городе Маркетт, где всего 600 жителей. Кроме того, вас освободят от подоходного налога на 5 лет или погасят кредит на обучение в вузе в размере до 15 тысяч долларов

6. Нью-Ричленд и Хармони, Миннесота





Если вам нравится идея бесплатной земли и вы не против холодной погоды, то вам в Миннесоту. Вы получаете эту землю в Нью-Ричленд, если в течение года построите на ней дом. Осев в городе Хармони, вы тоже получите льготы: если вы будете строить здесь новый дом, то получите «подъемные» денежки наличными от 5 до 12 тысяч долларов.

7. Пайпстоун, Манитоба





В канадском городе Пайпстоун не раздают землю бесплатно, но они предлагают крутые скидки, если вы строите на участке в течение года. Помимо этого, если вы хотите начать бизнес, город предлагает гранты до 32 тысяч канадских долларов (24 тысячи долларов США).

8. Остров Матсайкер, Тасмания





Если США или Канада вас не вдохновляют, тогда как насчет Тасмании? На острове Матсайкер у побережья Тасмании дают рабочие места и жилье. Предпочтение семьям, которые будут обслуживать маяк, предоставлять метеорологические сводки, следить за землей и строениями. Если они, конечно, согласятся на жизнь в относительной изоляции. Жить в маяке на краю земли – разве это не мечта?

9. Мисима, Япония





Вы одиноки? Тогда вас ждет японское поселение Мисима (не путать с городом Мисима). Деревня находится на трех небольших островах, а население составляет всего около 400 человек, и в основном это пенсионеры. Мисима предлагает японцам 100 тысяч йен (около 840 долларов), чтобы покрыть расходы на переезд, и ежемесячное пособие в первые три года проживания в этой деревне. Здесь вы можете арендовать дом с тремя спальнями за 23 тысячи йен (207 долларов) в месяц. И последнее – они дают вам корову. Одну бесплатную корову!

10. Остров Питкэрн, южная часть Тихого океана





Если вы жаждете жить на одном из самых отдаленных островов в мире, остров Питкэрн для вас. Здесь всего 50 человек, потому каждый иммигрант получает бесплатную землю в этом островном раю. Увы, но с 2015 года туда переехал только один человек. Может быть, потому, что на острове есть один-единственный магазин, который открыт только три дня в неделю, и все нужно заказывать заранее из Новой Зеландии? Но если вам нравится пляжи и уединение, вы можете стать вторым переехавшим туда человеком.

Текст: Flytothesky.ru