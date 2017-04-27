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Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!

27.04.2017 23:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Элли Джонс из города Рил (Уэльс) – одна из тех счастливиц, которой выпал шанс кардинально изменить свою жизнь благодаря ее ортодонту и хирургу. Современная хирургия превратила Элли из застенчивой девочки с лицевой деформацией в красивую и уверенную девушку, и вот как это произошло.

Когда Элли исполнилось 14 лет, она отправилась к ортодонту за брекетами. После обследования выяснилось, что в 8 лет подбородок девочки перестал развиваться.

Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!

Зубы у Элли были искривлены, и она хотела, чтобы их откорректировали с помощью брекетов. Вместо этого ортодонт сказал ей, что у нее редкая врожденная деформация лица, не дававшая подбородку нормально развиваться.

По словам ее хирурга Эммы Вулли, проблема Элли была довольно серьезной, но врач рискнул провести достаточно сложную операцию, которая существенно изменила жизнь девочки.

Элли прошла два этапа челюстно-лицевой хирургии. Первым этапом было исправление деформированной челюсти.

Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!

Эта процедура проводится для лечения многих заболеваний, травм, деформаций и дефектов головы, шеи, лица и челюстей, а также твердых и мягких тканей рта и лица. То, через что прошла Элли Джонс, можно назвать экспериментальным вмешательством, так как её деформация – это довольно редкое явление.

Операция включала в себя подрезание челюсти горизонтально и вертикально, чтобы придать ей нормальную форму.

Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!

Как можно увидеть на рентгеновском снимке слева, подбородок Элли перед операцией был сформирован намного дальше, где должна быть нормальная подбородочная кость. Контуры черт лица показывают, что её губы в результате приоткрыты и выдаются вперед, а подбородок лишен костной структуры. На рентгеновском снимке справа подбородок слегка выдвинут вперед, что изменило линию губ.

После операции Элли пришлось целый месяц питаться только жидкой пищей, но через полгода она смогла присутствовать на выпускном вечере и чувствовать себя гораздо уверенней.

Через год Элли прошла вторую коррекционную операцию, которая окончательно исправила деформированный подбородок.

Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!

Элли всегда «чувствовала, что ее подбородок был слишком маленьким» и поэтому решилась на второй этап операции. Процедура была необязательной и скорее корректирующей подбородок, но для Элли это было важно.

В результате жизнь Элли Джонс полностью изменилась. Она превратилась в уверенную девушку, разительно отличающуюся от той застенчивой девочки, которой она была шесть лет назад.

Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!

Изменение ее внешности изменило и её саму, и теперь Элли с увлечением занимается танцами. А еще она мечтает стать фотографом, чтобы фиксировать особые моменты в жизни людей, и, конечно же, Элли очень благодарна своему хирургу.Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!

Текст: Flytothesky.ru

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Элли Джонс из города Рил (Уэльс) – одна из тех счастливиц, которой выпал шанс кардинально изменить свою жизнь благодаря ее ортодонту и хирургу. Современная...

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