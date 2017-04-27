С самого младенчества ребенок практически полностью зависит от эмоциональной заботы взрослых, в особенности матери. Если его чувства игнорируются, на плачь закрывают глаза, радость не поддерживают, он ощущает себя эмоционально брошенным, а значит, не чувствует безопасности в окружающем мире. Человек, который жил в среде с дефицитом эмоциональной поддержки, впоследствии вырастает неуверенным в себе и своих чувствах. У него формируется неустойчивая психика (люди-истерики или эмоционально зажатые люди), которую он тщательно старается скрыть за излишне рациональными решениями, нацеленными на подстройку под общепринятые стандарты. Естественно, последнее не делает его счастливым…





Почему ребенок нуждается в адекватной эмоциональной поддержке?

Принятие чувств ребенка, понимание его переживаний и проблем, умение родителей поддерживать в трудную минуту дарят ребенку способность выстраивать нормальные взаимоотношения с миром. Во-первых, он вырастает уверенным в себе, потому что его самого принимали таким, какой он есть. Его чувства уважали, достоинства ценили, значит, с ним все в порядке, он хороший! Во-вторых, ребенок, который чувствует свою нужность и важность, учится получать удовольствие от отношений. Он умеет просить и сам оказывать поддержку, не боится проявлять симпатию, инициативу, а главное, доверять. Это важный навык, который станет основой для счастья в личной жизни.

Как взрослые игнорируют чувства ребенка?

Пожалуй, самое явное нарушение в воспитании, которое допускает практически каждый родитель, – это игнорирование или даже обесценивание эмоциональных переживаний и страхов ребенка: «прекрати реветь», «да что тут страшного, дурачок», «ты уже взрослый, будь смелее», «что значит, не хочешь с ним играть?». Еще один пунктик, которым родители выказывают свою некомпетентность, – это завышенные требования к чаду вместе с постоянным недовольством: «я в твои годы сама читала», «он не такой красивый, как Ванечка», «посмотри на Маню, какая она послушная». Таким образом, родитель констатирует постоянное недовольство умом, внешними данными или характером своего отпрыска. Ребенку ставят в упрек его собственное «я», что заставляет его закрываться от мира, сомневаться в собственных способностях.

Получается, родитель вроде бы и любит, хочет как лучше, но ребенок не чувствует эмоционального принятия, ему запрещено быть собой. Еще хуже, когда в семье практически отсутствует телесный контакт – поглаживания, объятия, поцелуи – потому что он может «испортить» малыша. Или когда ребенка ставят на место такими фразами, как «будешь плакать, отдам тебя злой тете», «каприза никому не нужен». Ребенок нуждается в поддержке и утешении, но не получает этого. Общения с родителями тоже не происходит, постоянные приказы и чтение нотаций – далеко не диалог. Он не чувствует уважения к себе, боится просить о помощи, боится огорчить родителя или разозлить. Так и вырастает закомплексованный взрослый, который не знает самого себя, чего он хочет, что чувствует на самом деле.

Переживание эмоциональной брошенности и внутренний конфликт

Без адекватной поддержки близких ребенку трудно реализовать себя в мире. Повышенная тревожность, мнительность, страх не оправдать желания любимых людей делает маленького человека чрезмерно зависимым от окружающих, неуверенным в себе и безинициативным. У него не только рождается страх неудачи, но еще и формируется глубокий внутренний конфликт, который может привести к серьезным проблемам во взаимоотношениях: «меня не любят, а я хочу любви и буду ее выпрашивать всеми способами» или «меня не любят, значит, буду одиноким волком». В любом из случаев он будет ощущать себя выкинутым из отношений, недостойным любви, у него сформируется неправильное представление о себе: «я плохой», «недостоин счастья», «я жертва».

Как это влияет на жизнь взрослого? Восстановление чувства внутренней опоры

Взрослые, которые недополучили эмоционального тепла в детстве, часто вырастают излишне сдержанными в эмоциях. Они боятся столкнуться с сильными, реальными чувствами, поэтому стараются удержать контроль над жизнью с помощью заранее установленных рамок и договоренностей. Такие люди либо во всем стараются угодить, чтобы заслужить похвалу, либо отчаянно ищут человека, который заполнит внутреннюю пустоту. Конечно, попытки избавиться от одиночества с помощью партнера не приводят к хорошему финалу – их доверие предают, ожидания не оправдывают, и они снова остаются один на один с ощущением собственной никчемности.

Можно ли отыскать в себе точку опоры? Да, если прекратить убегать от боли. Посмотрите вглубь себя, разрешите себе наконец-то встретиться с обиженным ребенком внутри, чтобы выразить то, что так давно наболело. Это можно сделать на консультации у психолога, а можно и самостоятельно через саморефлексию. Нужно заново прожить боль, выплакать подавленные слезы, высказать то, что всегда хотели, но боялись. Это позволит получить облегчение и понять, что не нужно искать поддержку, она уже у вас внутри.

Исцеление не лежит в объятиях очередного партнера, прежде всего нужно учиться понимать самого себя, принимать свое одиночество. Только тогда вы получите покой, а жизнь откроет возможность для новых отношений, полных любви и эмоциональной поддержки. Дайте волю обиженному ребенку внутри себя, проживите боль, а затем заново выстраивайте мир чувств. И будьте счастливы!

Текст: Flytothesky.ru