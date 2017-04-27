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Тест на возраст, исходя из ваших взглядов и убеждений

28.04.2017 12:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вам совсем немного лет, но голос внутри говорит, что этот современный мир не для вас? Или же вы молоды, в самом расцвете сил, но ощущаете себя опытным и зрелым человеком? А может вам уже несколько поздновато окунаться с головой в подростковую жизнь и задор, но вы непременно знаете, что этот мир способен удивить и научить вас чему-то новому? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какой возраст вам подходит, исходя из взглядов и убеждений.Тест на возраст, исходя из ваших взглядов и убеждений

 
 
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Вам совсем немного лет, но голос внутри говорит, что этот современный мир не для вас? Или же вы молоды, в самом расцвете сил, но ощущаете себя опытным и зрелым...

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