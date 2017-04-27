Неужели люди и вправду это делают? Пожиратели огня, канатоходцы, силачи и многие другие чудаки ждут вас в нашей невероятной исторической подборке.

1. Ясмин Треванна демонстрирует номер с глотанием огня в штаб-квартире «Магического круга» – организации, поддерживающей развитие искусства магии. Лондон, 9 октября 1961 года.





2. Эдди Кидд, английский мотоциклист-каскадер, прыгает через 24-метровый отсутствующий пролет железнодорожного моста для фильма «Хэви Металл». Эссекс, Англия, 1979 год.





3. Виртуозное катание на водных лыжах в парке развлечений «Сайприс Гарденс». Флорида, приблизительно 1955 год.





4. Водитель-трюкач Кит «Ти-боун» Боуэн перелетает на своей машине через 13 припаркованных автомобилей и бьет мировой рекорд на ипподроме Транкстон. Англия, 14 ноября 1975 года.





5. Канатоходец Джин Мендес прогуливается по натянутому над медвежьим вольером канату. Приблизительно 1972 год.





6. Цирковой силач Стефан демонстрирует свою мощь, буксируя автомобиль зубами. Берлин, приблизительно 1925 год.





7. Факир исполняет трюк с сотнями гвоздей. Приблизительно 1955 год.





8. Сержант-майор Том Гледхилл прыгает на мотоцикле через ряд из более 20 представителей команды Королевской артиллерии на скорости 72 км в час. 1966 год.





9. Джо Смит, кузнец-силач из Глостера, удерживает в зубах элемент дорожного ограждения. 28 марта 1936 года.





10. Танцоры-акробаты репетируют один из своих трюков на крыше здания возле Трафальгарской площади. 1938 год.





11. Солдаты британской кавалерии отрабатывают приемы джигитовки в казармах Редфорд. Эдинбург, 18 мая 1935 года.





12. Воздушный акробат Шиндлер демонстрирует один из своих трюков на самолете Клемп, пилотируемом Ричардом Перлия. Приблизительно 1927 год.





13. Смелый трюк в исполнении казака. Декабрь 1925 года.





14. Всадник ныряет с вышки в бассейн вместе со своей лошадью. Приблизительно 1940 год.





15. Маг и учитель Ли Рой Нил погружает горящий факел себе в рот, дождавшись подходящего направления ветра. Приблизительно 1948 год.





16. Каскадер балансирует на перилах, расположенных на вершине Эйфелевой башни. Париж, приблизительно 1935 год.





17. Трюкач Тимоти Дилл-Рассел в смирительной рубашке висит вниз головой над Темзой, готовясь чудесным образом высвободиться из пут. 18 декабря 1966 года.





18. Представление моноциклистов. Приблизительно 1950 год.





19. Немецкий жонглер Дитер Тассо удерживает на голове семь чашек с блюдцами во время хождения по канату в Цирке братьев Ринглин. Приблизительно 1953 год.





20. Акробат репетирует прыжок над коляской с ребенком. Англия, 13 марта 1950 года.





21. Смельчак-француз Жан-Франсуа Гравело, он же «Великий Блондин», пересекает по канату ущелье реки Ниагара со своим менеджером, сидящим на спине. 19 августа 1859 года.





22. Бесстрашный мотоциклист Билл Диган прорывается на своем мотоцикле через стену пылающей соломы на празднике в Паддок Вуд. Графство Кент, Англия, 27 июля 1964 года.





Фото: Getty Images

Текст: Flytothesky.ru