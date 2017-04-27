﻿ 22 умопомрачительных трюка из прошлого. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

22 умопомрачительных трюка из прошлого

28.04.2017 12:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Неужели люди и вправду это делают? Пожиратели огня, канатоходцы, силачи и многие другие чудаки ждут вас в нашей невероятной исторической подборке.22 умопомрачительных трюка из прошлого

1. Ясмин Треванна демонстрирует номер с глотанием огня в штаб-квартире «Магического круга» – организации, поддерживающей развитие искусства магии. Лондон, 9 октября 1961 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

2. Эдди Кидд, английский мотоциклист-каскадер, прыгает через 24-метровый отсутствующий пролет железнодорожного моста для фильма «Хэви Металл». Эссекс, Англия, 1979 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

3. Виртуозное катание на водных лыжах в парке развлечений «Сайприс Гарденс». Флорида, приблизительно 1955 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

4. Водитель-трюкач Кит «Ти-боун» Боуэн перелетает на своей машине через 13 припаркованных автомобилей и бьет мировой рекорд на ипподроме Транкстон. Англия, 14 ноября 1975 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

5. Канатоходец Джин Мендес прогуливается по натянутому над медвежьим вольером канату. Приблизительно 1972 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

6. Цирковой силач Стефан демонстрирует свою мощь, буксируя автомобиль зубами. Берлин, приблизительно 1925 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

7. Факир исполняет трюк с сотнями гвоздей. Приблизительно 1955 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

8. Сержант-майор Том Гледхилл прыгает на мотоцикле через ряд из более 20 представителей команды Королевской артиллерии на скорости 72 км в час. 1966 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

9. Джо Смит, кузнец-силач из Глостера, удерживает в зубах элемент дорожного ограждения. 28 марта 1936 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

10. Танцоры-акробаты репетируют один из своих трюков на крыше здания возле Трафальгарской площади. 1938 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

11. Солдаты британской кавалерии отрабатывают приемы джигитовки в казармах Редфорд. Эдинбург, 18 мая 1935 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

12. Воздушный акробат Шиндлер демонстрирует один из своих трюков на самолете Клемп, пилотируемом Ричардом Перлия. Приблизительно 1927 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

13. Смелый трюк в исполнении казака. Декабрь 1925 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

14. Всадник ныряет с вышки в бассейн вместе со своей лошадью. Приблизительно 1940 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

15. Маг и учитель Ли Рой Нил погружает горящий факел себе в рот, дождавшись подходящего направления ветра. Приблизительно 1948 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

16. Каскадер балансирует на перилах, расположенных на вершине Эйфелевой башни. Париж, приблизительно 1935 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

17. Трюкач Тимоти Дилл-Рассел в смирительной рубашке висит вниз головой над Темзой, готовясь чудесным образом высвободиться из пут. 18 декабря 1966 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

18. Представление моноциклистов. Приблизительно 1950 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

19. Немецкий жонглер Дитер Тассо удерживает на голове семь чашек с блюдцами во время хождения по канату в Цирке братьев Ринглин. Приблизительно 1953 год.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

20. Акробат репетирует прыжок над коляской с ребенком. Англия, 13 марта 1950 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

21. Смельчак-француз Жан-Франсуа Гравело, он же «Великий Блондин», пересекает по канату ущелье реки Ниагара со своим менеджером, сидящим на спине. 19 августа 1859 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

22. Бесстрашный мотоциклист Билл Диган прорывается на своем мотоцикле через стену пылающей соломы на празднике в Паддок Вуд. Графство Кент, Англия, 27 июля 1964 года.

22 умопомрачительных трюка из прошлого

Фото: Getty Images

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неужели люди и вправду это делают? Пожиратели огня, канатоходцы, силачи и многие другие чудаки ждут вас в нашей невероятной исторической подборке. 1. Ясмин Треванна...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Фото девушки после челюстной операции – это изменило ее жизнь навсегда!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика