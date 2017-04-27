Извечный вопрос, который интересует многих женщин — почему любимый человек все никак не делает предложение руки и сердца. Большинство представительниц слабого пола, заинтересованных в данной теме, приходит к окончательному выводу: «Не берет в жены, потому что козел!».





Ознакомившись со статьями в глянцевых журналах и форумными опросами на эту тематику, можно поразиться разнообразию женских точек зрения касаемо причин, по которым мужчина не спешит узаконить отношения. Почему бы не выделить наиболее распространенные и обсуждаемые из них? И развеять некоторые мифы.

Причина №1. Не хочет брать ответственность

Самая распространенная точка зрения женщин. Но ведь если вдуматься в смысл этих слов, то совершенно справедливо можно задаться вопросом: а какую ответственность должен брать мужчина? За кого он должен ее нести? Кто от нее освобождается после свадьбы? Ни один мужчина на вопрос о женитьбе никогда не даст ответа, что боится ответственности.

Брак — это негласный (а иногда и оформленный нотариально) договор между мужчиной и женщиной, который включает в себя положения не только об обязанностях, но и о правах. Захочет ли мужчина жениться на той, которая ждет от него только отдачи, потому что он «после свадьбы просто должен быть ответственным за семью»? И какие полномочия получит супруг, если все же согласится взять все заботы в свои руки? Женщина будет полностью полагаться на его решения и соглашаться со всем, что он предложит? Какая-то странная семейная модель получается.

Совместная жизнь строится на принципе взаимности: ответственность несут оба супруга, и права есть также у обоих.

Причина №2. Родители были несчастливы в браке

Очень удобно полагать, что нежелание мужчины строить семью полностью зависит от проблем в отношениях его родителей, которые он наблюдал в детстве. Статистика с этим не согласна. Опрос 10 тысяч мужчин показал: только 0,08% из них указали, что не желают жениться именно из-за развода родителей. Да и тут могут возникнуть сомнения. При чем тут родители, когда мальчик давно вырос и может здраво рассуждать без посторонней помощи?

Негативный опыт родителей, наоборот, может помочь повзрослевшему ребенку построить здоровые отношения с любимой женщиной. Он посмотрит на все со стороны и поймет, как делать не нужно, попытается исключить вредные факторы из собственной личной жизни. А если мужчина ссылается на то, что нежелание идти в загс — следствие событий детства, то он просто не хочет жениться конкретно на вас.

Причина №3. Боится повторения неудачного брака

Снова социологическое исследование, представленное выше: те же 10 тысяч мужчин, тот же вопрос. Здесь уже 8,6% опрошенных указали, что были несчастливы с предыдущей женой и боятся, что новый брак также не принесет ничего хорошего.

Мужчины не совсем правильно воспринимают неудачный брак, ведь это не фактор, влияющий на развитие будущих отношений, а всего лишь опыт. Обнаружив в партнерше схожие с бывшей женой черты, мужчина злится и раздражается, поэтому не очень-то желает строить свою семейную жизнь по неудачной модели. Такому человеку рекомендуется задать самому себе вопрос: «А зачем я снова выбрал точно такую же партнершу?». Может, проблема именно в нем, а не в потенциальной супруге?

Люди любят ссылаться на негативное прошлое, потому что не могут или не хотят ничего менять в самом себе.

Причина №4. Не хочет быть как все

Что значит «как все»? Разве существует какой-либо зафиксированный перечень норм, содержащих общие для всех правила нахождения в отношениях? Мужчине просто удобно говорить, что «они все стадо, а я индивидуальность».

В последнюю очередь партнеры должны обращать внимание на окружающих и их семейную жизнь. Кто-то женился — хорошо, живет 20 лет в гражданском браке — просто замечательно. Думайте о взаимном комфорте и о том, что нужно в этих отношениях только вам двоим.

Причина №5. Боится реакции друзей

Возможные насмешки близких друзей и просто знакомых — надуманная причина. Чаще такое поведение характерно для женского общества. Они любят обсуждать внешний вид, поведение, одежду других представительниц слабого пола. Мужчины же менее внимательны: они вряд ли заметят стрижку или новую рубашку друга. Поэтому не стоит ожидать от знакомых партнера бурного обсуждения вашей персоны.

Настоящие друзья никогда не позволяют себе смеяться над второй половиной мужчины. А если позволяют, то это не друзья вовсе.

Все указанные выше причины, как правило, являются надуманными. Либо ваш мужчина сочиняет «отмазки», чтобы не строить с вами семью, либо вы слишком серьезно относитесь к сериалам и обсуждениям отношений в интернете. Если мужчина почувствует, что после свадьбы с любимой партнершей его жизнь как минимум не поменяется в худшую сторону, он обязательно сделает предложение. И не понадобится никаких отговорок.

Текст: Flytothesky.ru