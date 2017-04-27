МИНСК, 28 апр — Sputnik. Количество отелей разной звездности в Минске все увеличивается, а число их постояльцев растет не так стремительно. Эксперты в сфере информационных технологий рассказали, что может помочь отельному бизнесу.

"Развивая сайт, отель может на 20-30% увеличить объем продаж", — рассказал руководитель отдела развития бизнеса Travel line Сергей Петряков.

Он уверен, что современная тенденция — самостоятельная продажа отелями своих услуг. Задача отеля не только в том, чтобы принимать клиентов, приходящих "с улицы" или бронирующих номер по телефону, но и активировать онлайн-продажи.

"Доступ гостя к гостинице, на каком бы континенте он ни находился и на каком бы языке ни говорил, должен быть простой. Этому запросу отвечает система онлайн-бронирования, которая умеет говорить на разных языках и дает возможность гостю получить счет в любой валюте. Сейчас в США доля прямых продаж достигает 33%, в Европе — 20%. В России лет пять назад эта цифра составляла порядка 5%, сейчас и российские отели идут к тому, чтобы сайт начинал работать", — уверен Петряков.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: белорусский отельный рынок перенасыщен дорогими предложениями

Он считает, что отельерам в Беларуси стоит отойти от восприятия сайта исключительно как имиджевой составляющей и рассматривать его как коммерческий инструмент.

"Сайт должен не развлекать, а продавать. Опыт показывает: когда отель начинает использовать систему бронирования, при том же уровне трафика доля продаж растет примерно на 30%. Говорить с гостем по телефону и отвечать на письма, ограничивая коммуникацию лишь этим — это прошлое. Гость должен иметь возможность в режиме самообслуживания получить качественный продукт и хороший сервис", — уверен эксперт.

Сейчас порядка 70 белорусских отелей разного уровня перешли к прямым продажам своих услуг, причем из них порядка четверти — в регионах. Прямыми продажами эксперт рекомендует заниматься и хостелам, апартаментам, пансионатам, санаториям — всем, кто работает на привлечение гостей и, следовательно, клиентов.

"Гостиница должна быть представлена во всех возможных каналах продаж. Иначе ожидать брони не придется", — уверен глава компании Ticket Travel Network Алексей Лузанов.

"Все гостиницы сделали упор на Booking.com, а между тем отели нужно разложить в разные корзины, иначе это породит монополиста, который примется диктовать свои условия", — уверен Лузанов.

К вопросу о том, есть ли шанс у белорусских гостиниц заполнить себя хоть на половину, он подходит с оптимизмом.

"В IT-сфере обычно говорят: сейчас нет проблем написать продукт практически любой сложности — это вопрос времени и денег. Следующий этап — дистрибьюция. Продать можно любую звезду, главное — правильно выбрать инструмент и канал продаж", — уверен эксперт.