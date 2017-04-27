Окончательные расставания болезненны. Только что у вас был значимый человек в жизни, а теперь вы должны полностью его вычеркнуть и максимально дистанцироваться. И это всегда сложно. В некоторых случаях, как бы мы не старались, мы так и не можем полностью исключить такого человека из своего мира и стараемся поддерживать хотя бы дружеские отношения. Возможно, вы даже не против попробовать еще раз и проверить, чему вы научились на своих ошибках. Теоретически, дать отношениям второй шанс кажется неплохой идеей, но кто может гарантировать, что в этот раз они сработают, и все проблемы чудесным образом разрешатся? Сможете ли вернуться к своим бывшим, и как на такие решения влияет ваш зодиакальный знак?





1. Овен

У вас могут появиться такие мыслишки тогда, когда ваш бывший или бывшая начнет встречаться с кем-то другим, и в вас проснется дух банальной конкуренции. Вам нравится охота, и если ее нет, то это не так интересно для вас. Вам не столько нужен бывший, сколько процесс и ощущение состязательности. Если вы даже выиграете, то ваш интерес моментально угаснет вместе с победой.

2. Телец

Вероятно, вам потребуется немало времени, чтобы забыть разрыв, который в большинстве случаев у вашего знака проходит очень болезненно. Да, и два раза в одну реку – это не ваш вариант. В любом случае, вы не захотите испытывать такую боль в ближайшее время. Как только доверие разрушено, вы уже не будете его восстанавливать.

3. Близнецы

Вы, вероятно, не хотели быть в слишком обязывающих отношениях в первую очередь. Ваши бывшие оказали вам услугу, расставшись с вами, и теперь у вас есть время, чтобы изучить все другие варианты. Вы не испытываете негатива к прошлому, соглашаетесь на дружеские отношения и даже не против приглашать бывших в гости, но любовная часть ваших отношений закончена.

4. Рак

Скорее всего, вы очень хотите вернуть прошлое и сойтись снова. Внутри вы не смирились с расставанием и даже молили высшие силы, чтобы ваш бывший (бывшая) понял, какую ужасную ошибку он совершил. Вам всегда нужен партнер, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно. Кроме того, вы тот человек, кому просто нравится быть в отношениях, нежели одному.

5. Лев

Вашим бывшим придется молить вас о прощении и втором шансе, особенно если они были инициаторами разрыва. Ваша львиная гордость не позволит им вернуться в ваш царственный мир слишком быстро. Вы надеетесь, что они сожалеют о своем плохом поведении и чувствуют, как им без вас плохо. Вы считаете, что лучший способ забыть прошлые отношения – это найти кого-то нового, и у вас всегда есть в этом плане выбор.

6. Дева

Может быть, вы и могли бы дать своему бывшему второй шанс, но особого желания обычно у вас нет. Вы сразу же начинаете думать с точки зрения глубокого анализа. Изменились ли они или их недостатки всё еще неоткорректированы? Думают ли они, что все будет так же, как раньше? Вы рассматриваете свои прошлые отношения как одну из своих неудач, и вы бы предпочли не повторять ошибок, чтобы окончательно не разочаровываться.

7. Весы

Вы открыты для воссоединения до тех пор, пока это не будет слишком напряженным или сложным для вас. Однако, если бывшие относились к вам отвратительно, вы никогда не простите их, и уж тем более не дадите еще одного шанса. Вам нравятся мирные и цивилизованные отношения, но и таить злобу вы тоже умеете.

8. Скорпион

Если ваши бывшие изменяли или лгали, никакой возможности примирения вы даже не рассматриваете. Но если они этого не делали, и между вами еще пробегают искры, то все возможно. Кроме того, бывший партнер уже знает, чего ожидать от вас, и вы это, несомненно, цените.

9. Стрелец

Нет, вы ничего восстанавливать не хотите. Вам интереснее двигаться дальше и встречаться с новыми людьми. У вас есть собственный моральный кодекс, и, скорее всего, ваш бывший или бывшая его нарушили. Вы не особо беспокоитесь об одиночестве, поскольку быстро обзаводитесь интересными знакомствами. Вы желаете бывшим всего наилучшего, но не собираетесь думать о том, что все могло бы быть иначе.

10. Козерог

Возможно, вы готовы вернуться к обновленным отношениям, если ваш бывший согласен поработать над собой и своим поведением. Вам нужно будет принимать изменения медленно и быть уверенным, что это правильное решение. Понадобится некоторое время, чтобы вы снова почувствовали себя парой, потому вы будете постоянно выискивать какие-то недостатки и признаки несовершенства партнера.

11. Водолей

Возвращение к бывшим кажется вам невероятно непродуктивным занятием. Зачем повторять то, что не сработало в прошлом? Пришло время двигаться дальше, а точнее – только вперед. Вы хотели бы быть друзьями, может быть, но для вас это совершенно неприоритетно. Если вы все же снова сойдетесь, то у вас, вероятно, будет много эмоций и даже слез, что на пользу уж точно не пойдет.

12. Рыбы

Вы дадите и второй шанс, и третий, и четвертый. На самом деле, вы так жаждете вернуться к бывшему партнеру, что иногда кажется, что у вас была амнезия и вы не можете вспомнить, почему вы расстались. Мало того, вы всегда находите оправдание причинам, по которым все пошло не так. Если вас предали, вы убедите себя, что партнер изменился. Если вы не были счастливы в отношениях, вы станете представлять себе, что новая попытка будет намного удачней.

Текст: Flytothesky.ru