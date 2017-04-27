Довольно часто за психотерапевтической помощью обращаются люди, которые не могут избавиться от повышенной тревожности. Их мучат страхи относительно будущего, переживания за судьбы детей, невозможность отыграть назад решения, принятые в далеком прошлом. Однако ощутимый дискомфорт усугубляются еще одним страхом, в коем виновны современные учителя эзотерики. Это страдания по поводу того, что навязчивые переживания негативных сценариев обязательно сбудутся, так как «мысли материальны».





Виноваты в такой установке общественно-популярные писаки, которые со всех сторон учат людей меньше думать о плохом, чтобы не накликать беду. И порой эти мысли приправляются такой порцией абсурда, что доходит до крайностей. Когда человек буквально боится выйти из дому, не прихватив с собой особенных ритуальных монет или амулетов, которые защитили бы его от чужих влияний. Получается, общество возвело мысль человека в абсолют, наделив практически всемогущей силой. Мол, подумал о богатстве – и на тебе мешок с деньгами, подумал о беде – берегись! Давайте же разберемся, в чем здесь главная ошибка.

Магическое мышление как проявление инфантилизма личности: почему мысль не есть поступок?

Когда-то люди имели примитивное сознание, потому верили в силу желаний, проговоренных вслух. На основе этой веры ими создавались ритуалы обращения к великим богам. Например, в засуху, когда надо было спасать урожай, наши предки собирались толпами на полях, стучали в барабаны, изображая гром, дули на небо, призывая нагрянуть тучи, и мочились на землю, чтобы скорее накликать дождь. И если с неба все-таки капали первые капли – считали это своей заслугой. Сейчас такой стиль кажется нелепым, но в чем-то человечество продолжает вести себя так же, вешая картинки большой кучи денег на стену, чтобы притянуть богатство в свою жизнь.

В норме «инфантильное мышление» присутствует у новорожденных. Он плачет – и его кормят, капризничает – и его баюкают, после чего малыш думает, что все это делает он сам. Потом ребенок растет и перестает считать себя богом, наделяя сверхъестественной силой родителей, которые о нем заботятся. Естественно, последние не дают всего, чего ребенку хочется, и тогда он может подумать о маме с папой плохое, даже пожелать смерти. После осознания таких мыслей у ребенка часто возникнет страх – вдруг все сбудется и родители умрут? И он приступает к самым разным магическим ритуалам, чтобы «аннулировать» последствия. Только с возрастом приходит осознание, что мысль не равнозначна действию, это просто фантазия. Но бывает и так, что ребенок вырастает, а инфантильные убеждения остаются.

Если взрослый человек по каким-то причинам продолжает верить, что его мысли и слова всемогущи, значит, у него не сформировалось понимание разницы между мыслью и реальным поступком. Люди с магическим мышлением могут активно обвешивать себя амулетами удачи, крепить на стену картинки с пальмами, мечтая о курорте, или красивыми телами, чтобы скорее похудеть. Однако они не будут стремиться прилагать реальные усилия. Идет прямая подмена реальности фантазиями, чистый самообман. Подход зрелого человека предполагает ответственность за желания, умение планировать цели и, конечно, активно к ним двигаться.

В чем таится опасность «позитивного мышления»?

Призыв думать только о позитивном, полностью исключая из своей жизни негативную гамму чувств, не только глуп, но и потенциально опасен. Все эмоции человека должны проживаться им полностью и с нормальной интенсивностью, какой бы вертности они ни были – будь то счастье или горе, страх или любовь, страсть или отвращение. Как только человек запрещает себе что-то чувствовать, непрожитая эмоция никуда не уходит, но оседает в теле, формируя мышечные зажимы. Последние препятствуют нормальной работе организма, закладывают фундамент для появления психосоматических болезней.

Как происходит закупорка чувств?

Для защиты от негативного мышления человек начинает прибегать к различным психологическим защитам в виде отрицания проблемы, изоляции от неприятных переживаний или даже полного их аннулирования. Он убегает от реальности в сферу фантазий, начинает жить в вымышленном мире, где нет никаких конфликтов, а проблемы якобы решатся сами собой. Естественно, ничего не решается, а только копится, рискуя взорваться в самый неподходящий момент. Отрицая наличие каких бы то ни было проблем, инфантил может вообще отказаться от объективного взгляда на вещи, наивно повторяя, мол, «ничего не случится, если я не признаю наличие проблемы». Но от того, что вы закроете себе глаза, мир не исчезнет. Теперь подумайте, к чему может привести такое поведение перед лицом серьезной болезни или проблем с близкими.

Запомните, психологически здоровый человек может открыто проживать самые разные чувства, потому что понимает, мучительные переживания не опасны.

Мысли не могут материализовать сами себя, реальны только поступки. Думать плохое – не равно делать плохое, как и страх – это просто фантазия воспаленного разума, которая не сможет накликать саму себя. Вы сам хозяин своего мира. Вы обычный человек, а не сверхсущество, как бы сильно не хотелось верить красивым иллюзиям. Пора учиться обращать внимание на свои реальные действия, только в них заложена ваша сила.

Текст: Flytothesky.ru