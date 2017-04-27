В совершенстве владеть собственными эмоциями может далеко не каждый. Не всегда легко правильно отреагировать на эмоциональные выпады окружающих, иногда чувства захлестывают с такой силой, что нет возможности их остановить. И тогда реакция выходит либо слишком интенсивной и неадекватной, либо вообще включается то, чему не следовало. Можно ли научиться управлять собственным эмоциональным состоянием? Как взять настроение под контроль, когда это так необходимо?





Перед вами 7 способов укрощения чувств, которые помогут переключить внутренний рычаг на нужную волну. Другими словами, мы научим вас, как управлять своими эмоциями.

1. Сохраняйте спокойное лицо

Наверняка замечали, как трудно маленьким детям контролировать собственную мимику? Они много кривляются и двигают бровями, им тяжело сдержать удивление или радость, поэтому они так быстро выходят из себя, если что-то их не устраивает или обижает. Дети не умеет контролировать лицо! Расслабьте мимику, уберите ненужные складки, обиженные губы или сведенные домиком брови. Вы удивитесь, насколько быстро это выровняет внутреннее состояние, вернет самоконтроль и решительность действовать.

2. Расслабьте мышечные зажимы

Знаете, почему в армии солдат тренируют быть собранными и стоять по струнке смирно? Потому что привычка держать тело в расхлябанном состоянии, когда руки и ноги живут какой-то отдельной жизнью, мешает контролировать себя, делает человека слабым и зависимым. Оцените себя со стороны, есть ли в вашем теле зажатости? Дерганье ногой, постукивание пальцами, сутулость, покусывание губ выдают в вас человека, который не привык управлять своим телом. Уберите зажимы, включите музыку, потанцуйте, расслабьтесь, учитесь отслеживать все движения тела. Это сделает вас хозяином положения.

3. Учитесь контролировать мысли

Мысли напрямую подключены к эмоциям, которые мы испытываем. Думаем о светлом и хорошем – запускаем в себе позитивные состояния, обращаем внимание на неприятности – автоматически уходим в негатив. Мудрость в том, чтобы убрать из жизненной роль жертвы, учиться превращать непредвиденные проблемы в выполнимые задачи, включая в своем сознании активные и творческие установки. Работайте с внутренними убеждениями, и ваша эмоциональная реакция тоже изменится!

4. Освойте практику управления дыханием

Если эмоции уже захлестнули, и менять видение ситуации бесполезно, лучше переключиться на ритм дыхания и попробовать его скорректировать. Короткие и неглубокие глотки воздуха нужно постараться заменить медленными и осознаваемыми вдохами-выдохами. Для полноты эффекта можете ознакомиться с йоговскими практиками по настройке дыхания, которые помогут восстановить еще и энергетику тела. Вся их суть сводится к резким выдохам воздуха из груди.

5. Воспользуйтесь «ключом эмоций»

Если внутри вас только начали нарастать возмущение или злость, их легко снять, правильно подобрав эмоциональные ключи – изменив рисунок тела и маску лица. Как это работает? Представьте себя актером на сцене, которого попросили сыграть эмоции радости, удивления или безразличия. Что будете делать? Правильно, играть. Хлопать в ладоши, улыбаться или бурно выражать восторг. В реальной жизни работают те же законы: чтобы смягчить давление одной эмоции, переключите тело на другую. Расслабьтесь, выдохните, смените тон голоса, словесные формулировки, уберите грозное выражение лица – и внутреннее состояние тоже начнет выравниваться. Это и есть ключ!

6. Познакомьтесь с техникой присутствия

Еще один способ убрать подергивания тела и выйти из состояния стресса – тренировать осознанное присутствие. Для этого необходима постоянная практика и желание анализировать ощущения, слова и поступки. Представьте, что вы сам себе психолог, который внимательно следит за тем, что делает, чувствует и думает его пациент. Постарайтесь отслеживать, на что распыляется ваше внимание в течение дня, что вас задевает или радует, что служит причиной той или иной эмоциональной реакции? Как только вы научитесь выявлять первопричины эмоций, смотреть на себя со стороны, контролируя собственную вовлеченность в процесс, вы сможете управлять собой.

7. Попытайтесь найти внутренние выгоды

Часто эмоции, которые возникают неожиданно и кажутся неподконрольными мозгу, мы выбираем вполне осознанно, руководствуясь какими-то своими внутренними мотивами. Например, обидевшись на кого-то, мы хотим манипулировать человеком, требуя приятных компенсаций. Нужно попытаться разобраться в первопричинах эмоций, почему мы выбрали именно это чувство, чем оно выгодно для нас в данную минуту? Будьте честными с собой, ведь даже истерика или злость имеют под собой вполне конкретные мотивы. Только осознав их, вы сможете все изменить.

Помните, управлять эмоциями нетрудно, если не пускать все на самотек и отслеживать чувства в момент их возникновения. Главное – искреннее желание взять под контроль настроение. Просто поставьте перед собой задачу, и вы удивитесь, как быстро тело поймет, кто в его доме хозяин.

Текст: Flytothesky.ru