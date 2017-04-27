Шумовое загрязнение окружающего пространства сегодня входит в топ опасных факторов, которые угрожают не только психическому, но и физическому здоровью современного человека. Всемирной организацией здоровья было признано, что зашумление среды способно привести к катастрофическим последствиям: психическим расстройствам личности, увеличению показателей тревожности, «беспричинному» повышению давления, ухудшению слуха, расстройствам сна, а также других более серьезных и опасных заболеваний.





Музыка, реклама, шум автомобилей за окном, радио и телевидение создают повышенный уровень шумового эффекта, который, воздействуя на мозжечок, приводит к выбросу кортизола (гормона стресса) в кровь. Стресс способствует тому, что организм человека понижает сопротивляемость вирусам и бактериям, становится неспособным справиться с ежедневным рабочим напряжением, что чревато не только головными болями или мелкими недомоганиями, но даже сердечным приступом.

Есть ли выход из этого замкнутого круга? Спасение в уединении! Как недавно доказали ученые: пребывание в тишине, вдали от сторонних шумов, оказывает на организм настоящий терапевтический эффект.

1. Тишина избавляет от напряжения и связанных с ним стрессов

Если вы устали от мирской суеты, если чувствуете себя неважно, самое лучшее – погрузиться в медитативное состояние, для чего лучше отказаться от прослушивания расслабляющей музыки и довериться целебному воздействию тишины. Доказано, что в полной тишине организм успокаивается гораздо быстрее, так как мозг освобождается от отягощающей сенсорной информации.

2. Тишина позволяет мыслить глубже, быть креативнее

Как только вы отстраняетесь от внешних раздражителей, то начинаете слышать собственный «внутренний голос», яснее ощущать свои желания, четче видеть глубину мысли. Эмоции очищаются от налета внешней шумихи, мозг избавляется от навязанных извне норм и правил, вам становится проще оценивать собственные достижения, переосмысливать прошлое, выстраивать ожидания относительно будущего. Идеи и умозаключения приобретают новые формы, вы мыслите креативнее.

3. В тишине психика человека восстанавливается

Бесконечный поток ненужной информации извне усложняет процессы концентрации, навязчивый шум будто заставляет человека быть в постоянной боевой готовности, понижая сопротивляемость организма, его способность быстро реагировать на внешние раздражители или генерировать новые идеи. Мозг банально переутомляется, психические ресурсы человека истощаются, он уже не так быстро решает задачки, которые выдвигает ему мир. Тишина позволяет восстановить психические ресурсы, дать отдых коре головного мозга и центрам обработки сенсорной информации.

4. Тишина восстанавливает клетки гиппокампа

Гиппокамп – одна из наиболее старых структур головного мозга, которая отвечает за формирование эмоций, переход кратковременной памяти в долговременную, пространственную память и удержание фокуса внимания на внешних ориентирах. Пару часов тишины в день способствуют не только образованию новых клеток гиппокампа, но и оказывают важный терапевтический эффект при лечении синдрома Корсакова и болезни Альцгеймера, предупреждают снижение темпов синтеза нейронов.

Итак, вы устали от ритма и суеты современной жизни? Теперь у вас есть железный повод требовать уединения, ведь даже пара минут наедине с самим собой обеспечивает надежный тыл в борьбе с ежедневными стрессами. Тишина целебна!

Текст: Flytothesky.ru