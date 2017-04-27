Засушливые земли Йемена чередуются с речными долинами, вдоль которых выстроены города и деревни. Эти долины рек называются «вади». Вади-Хадрамаут и Вади-Даван – две такие речные долины, расположенные в восточной и центральной частях Йемена.





Особенность городов и деревень вдоль этих речных долин – их уникальная архитектура зданий. Это многоэтажные дома с деревянными полами и стенами из глиняных кирпичей.





Все здания плотно «упакованы» друг к другу. Они в основном построены на плато и огромных скалах. Всякий раз, когда идет дождь или случаются наводнения, здания «ослабевают» и требуют постоянного ремонта.





Город Шибам называют «Манхэттен пустыни» из-за его небоскребов, которые необычно смотрятся на окружающем их плато.





Город обнесен земляным валом-стеной, а его строения называют «самыми старыми небоскребами в мире», поскольку они считаются одним из лучших примеров городского планирования с эффективным использованием пространства путем вертикального строительства. В 1982 году Шибам получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шибам, самый известный город в долине Вади-Хадрамаут, насчитывает 7 тысяч человек населения и 500 глинобитных зданий от 5 до 11 этажей.





На нижних этажах зданий обычно хранится зерно. Помещения на втором этаже используются мужчинами для общения, верхние этажи отведены женщинам, а также предназначены для семейного пользования, а иногда даже оборудованы мостиками для перехода в другие здания – в основном для удобства пожилых людей.

Город был основан в 3 веке н.э. Хотя большинство зданий того времени были разрушены во время наводнений в 16 веке, некоторые их них все еще стоят.



Например, Пятничная мечеть была построена в 904 году. Из-за дождей и эрозии здания перестраивались по несколько раз на протяжении столетий, а для защиты их покрывали герметиками. Шибам – это автономный город с учебными заведениями, коммерческими и административными зданиями и семью мечетями. Ему даже приходилось неоднократно выполнять функции столицы региона Хадрамаут, причем вплоть до 1940 года, пока в соседнем городе Сайвун не был построен крупный аэропорт, и весь бизнес переместился туда.

Вади-Даван, приток Вади-Хадрамаут, тоже может похвастаться красивой архитектурой.





В долине Вади-Даван есть несколько живописных поселений: Аль-Машад, Аль-Хаджара, Аль-Хурайба и Хайлла. В Аль-Машаде находится гробница Хасана ибн Хасана 15 века, и это местный центр паломничества, хотя сама деревня населена мало. В архитектуре долины Вади-Даван помимо глиняного кирпича-сырца применялся и цемент, что делало строения крепче и выносливее.









Несмотря на то, что это одно из древнейших мест, глинобитные здания деревень и городов речных долин постепенно приходят в упадок, не привлекая в эти края ни бизнес, ни инвесторов.

Текст: Flytothesky.ru