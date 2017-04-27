Жизнь действительно полна иронии. Мы ожидаем одного развития событий, а можем получить нечто абсолютно противоположное. Каждый из нас наверняка переживал такие ситуации, оставляющие нас в крайнем удивлении или полном ступоре. Выглядит так, словно таинственные силы веселятся над нами от души. Некоторые случаи из жизни слишком невероятны, но, тем не менее, они реальны.

1. 55-летний байкер Филипп Контос из города Онондага (штат Нью-Йорк) участвовал в акции протеста против закона об обязательном ношении шлема. По словам полицейских, он слишком резко затормозил, перелетел через руль и врезался головой в тротуар. Травма была несовместимой с жизнью. Байкер мог бы выжить, если бы был в шлеме.





2. Дж. Дж. Томсон получил Нобелевскую премию по физике (1906 г.) за доказательство того, что катодные лучи содержат отрицательно заряженные частицы, названные им электронами. Собственно, он и является их первооткрывателем. В 1937 году его сын Дж. П. Томсон тоже удостоился Нобелевской премии за доказательство того, что электроны – это волны.





3. Адвокаты, которых Дональд Трамп нанял для защиты его от судебных исков, выдвинутых работниками, которым он не выплатил зарплату, теперь сами предъявляют ему иски за неоплаченные услуги. Оказывается, за последние три десятилетия Трамп участвовал в более чем 3500 судебных процессах. По меньшей мере 60 из них были от людей, которым он не заплатил. Итак, обиженными были почасовые работники, маклеры по недвижимости, плотники, бармены и, по иронии судьбы, нескольких юридических фирм, которые когда-то представляли его интересы в судебных процессах.





4. Понтийский царь Митридат VI ужасно боялся был отравленным, потому всю жизнь принимал небольшие дозы яда для выработки иммунитета. Когда Митридат был побежден римлянами, он дал яд всей своей семье и попытался отравиться сам, конечно же, безуспешно. Его организм настолько адаптировался, что на яд просто не отреагировал.





5. В 1904 году шведский моряк Карл Эмиль Петтерсон после кораблекрушения выбрался на один из островов в Папуа-Новой Гвинее и попал в плен к племени каннибалов. Его привели к местному царю Лами, чья дочь Сингдо влюбилась в пленника. Шведу ничего не оставалось, как жениться на принцессе, и после смерти её отца он сам стал царем на острове.





6. Прямо накануне своей казни 28 июля 1980 года Трой Леон Грегг вместе с тремя другими осужденными убийцами сбежал из тюрьмы. В истории штата Джорджия он был первым смертником, ухитрившимся совершить побег. Покинув штат, Трой Грегг отправился в бар в соседнем штате Северная Каролина, где был избит до смерти в пьяной драке.





7. В 2007 году баптистская церковь First Mount Olive Free Will приобрела Бентли за 150 тысяч долларов, но проигнорировала просроченный счет за воду на 12 тысяч долларов и долг по ипотечным кредитам в размере 1,5 млн. долларов. Упомянутый же Бентли достался церковному епископу Оскару Э. Брауну. По иронии судьбы, буквально в считанные дни в церковь ударила молния, а возникший пожар полностью уничтожил здание.





8. Гарри Хой неоднократно демонстрировал студентам-стажерам непробиваемое стекло на 24 этаже Центра Торонто-Доминион, бросаясь на него всем телом. Последняя попытка была неудачной, а точнее смертельной: стекло выдержало, но не выдержала оконная рама, которая под весом Гарри Хоя вылетела из стены.





9. В 2009 году в мексиканском городе Сальтильо был похищен Феликс Батиста, эксперт по похищениям, который вел переговоры об освобождении людей и читал лекции о том, как избежать похищения. Мексика «славится» регулярными случаями киднеппинга: там каждый месяц пропадает по меньшей мере сотня человек. Феликс Батиста обедал в ресторане, после чего ему позвонили и затем он сел с кем-то в машину. После этого его никогда больше не видели.





10. Крейг Кобб из города Лейт (Северная Дакота) известен своими расистскими высказываниями и взглядами по поводу превосходства белых. В ноябре 2013 года его пригласили на ТВ-шоу, где он согласился пройти генетический тест. Результаты показали, что Кобб на 14% выходец из южной Африки. Конечно, он не согласился с этой цифрой, назвав тест «статистическим шумом» и «сомнительной наукой».

Текст: Flytothesky.ru