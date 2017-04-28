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Слонята, которые не могут не вызвать улыбку

28.04.2017 23:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Слоны – это нежные великаны, как мы знаем, но маленькие слонята еще лучше. Они неуклюжи, жизнерадостны и совершенно умилительны, а ведь из них со временем вырастут самые настоящие гиганты.

Малыши обычно рождаются с весом около 100-110 кг и ростом в 90 см. Первые три месяца своей жизни слонята – это маленькие увальни, которые не очень ловко управляются со своим телом, особенно с хоботом, на который они постоянно наступают. Кроме того, маленькие слоновьи дети выпивают в день по 11 литров молока, и такого рациона они придерживаются лет до десяти. Слонята-мальчики покидают стадо после 12 лет, к этому возрасту они уже считаются взрослыми и самостоятельными, а слонята-девочки остаются со своими семьями на всю жизнь.

Построите на эти фото малышей и улыбнитесь.Слонята, которые не могут не вызвать улыбку

Слонята, которые не могут не вызвать улыбку
GallowBoob
Слонята, которые не могут не вызвать улыбку
Shah Rogers

Слонята, которые не могут не вызвать улыбку

Слонята, которые не могут не вызвать улыбку

Слонята, которые не могут не вызвать улыбку
Robbie Prehn
Слонята, которые не могут не вызвать улыбку
Willy THUAN
Слонята, которые не могут не вызвать улыбку
Sangdeaun Lek Chailert

Слонята, которые не могут не вызвать улыбку

Слонята, которые не могут не вызвать улыбку
Gary Brookshaw

Слонята, которые не могут не вызвать улыбку

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Слоны – это нежные великаны, как мы знаем, но маленькие слонята еще лучше. Они неуклюжи, жизнерадостны и совершенно умилительны, а ведь из них со временем вырастут...

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