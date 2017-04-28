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Слонята, которые не могут не вызвать улыбку
28.04.2017 23:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Слоны – это нежные великаны, как мы знаем, но маленькие слонята еще лучше. Они неуклюжи, жизнерадостны и совершенно умилительны, а ведь из них со временем вырастут самые настоящие гиганты.
Малыши обычно рождаются с весом около 100-110 кг и ростом в 90 см. Первые три месяца своей жизни слонята – это маленькие увальни, которые не очень ловко управляются со своим телом, особенно с хоботом, на который они постоянно наступают. Кроме того, маленькие слоновьи дети выпивают в день по 11 литров молока, и такого рациона они придерживаются лет до десяти. Слонята-мальчики покидают стадо после 12 лет, к этому возрасту они уже считаются взрослыми и самостоятельными, а слонята-девочки остаются со своими семьями на всю жизнь.
Построите на эти фото малышей и улыбнитесь.
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Слоны – это нежные великаны, как мы знаем, но маленькие слонята еще лучше. Они неуклюжи, жизнерадостны и совершенно умилительны, а ведь из них со временем вырастут...
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