Слоны – это нежные великаны, как мы знаем, но маленькие слонята еще лучше. Они неуклюжи, жизнерадостны и совершенно умилительны, а ведь из них со временем вырастут самые настоящие гиганты.

Малыши обычно рождаются с весом около 100-110 кг и ростом в 90 см. Первые три месяца своей жизни слонята – это маленькие увальни, которые не очень ловко управляются со своим телом, особенно с хоботом, на который они постоянно наступают. Кроме того, маленькие слоновьи дети выпивают в день по 11 литров молока, и такого рациона они придерживаются лет до десяти. Слонята-мальчики покидают стадо после 12 лет, к этому возрасту они уже считаются взрослыми и самостоятельными, а слонята-девочки остаются со своими семьями на всю жизнь.

Построите на эти фото малышей и улыбнитесь.

































Текст: Flytothesky.ru