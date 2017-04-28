Знакомьтесь, Тихон , гигантский мейн-кун, который обожает обниматься и делает это всякий раз, как только подворачивается такой шанс. «Его любимейшее занятие – постоянно сидеть на руках, желательно у меня. Тихон не выносит одиночества категорически и следует неотлучно за мной повсюду, куда бы я не направилась, даже в туалет», – говорит «мама» Тихона из Москвы.

«Он очень покладистый и мирный, и этим полностью оправдывает свое «тихое» имя. Даже мурлычет он тихо и очень нежно. Его миссия – это всегда быть со мной рядом», – рассказывает хозяйка.

Каждый день этот огромный котик с разноцветными глазищами (зеленым и голубым) ждет у двери, чтобы поприветствовать своих хозяев, вернувшихся с работы. А затем он запрыгивает прямиком на колени, чтобы вволю пообниматься.

Несмотря на свое внушительное телосложение, Тихон позволяет другому коту поменьше размером быть главным в доме. Похоже, что Тихона не интересует «борьба за власть», он просто хочет излучать любовь – кстати, этот гигант так и делает, каждый день, круглые сутки.

Знакомьтесь, Тихон, гигантский мейн-кун, который обожает обниматься и делает это всякий раз, как только подворачивается такой шанс





«Его любимейшее занятие – постоянно сидеть на руках, он не выносит одиночества и следует неотлучно за мной повсюду …»





«Он очень покладистый, и этим полностью оправдывает свое «тихое» имя»





«Даже мурлычет он тихо и очень нежно. Его миссия – это всегда быть со мной рядом»





Этот котик с разноцветными глазищами (голубым и зеленым) всегда ждет у двери, чтобы поприветствовать своих хозяев





А затем он запрыгивает прямиком на колени, чтобы вволю пообниматься





Несмотря на свое внушительное телосложение, Тихон позволяет другому коту поменьше размером быть главным в доме





Похоже, что Тихона не интересует «борьба за власть», он просто хочет излучать любовь…





И этот гигант так и делает, каждый день, круглые сутки





Текст: Flytothesky.ru