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Ласковый котенок вырос в любвеобильного ГИГАНТА
28.04.2017 22:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь,
«Он очень покладистый и мирный, и этим полностью оправдывает свое «тихое» имя. Даже мурлычет он тихо и очень нежно. Его миссия – это всегда быть со мной рядом», – рассказывает хозяйка.
Каждый день этот огромный котик с разноцветными глазищами (зеленым и голубым) ждет у двери, чтобы поприветствовать своих хозяев, вернувшихся с работы. А затем он запрыгивает прямиком на колени, чтобы вволю пообниматься.
Несмотря на свое внушительное телосложение, Тихон
Знакомьтесь, Тихон, гигантский мейн-кун, который обожает обниматься и делает это всякий раз, как только подворачивается такой шанс
«Его любимейшее занятие – постоянно сидеть на руках, он не выносит одиночества и следует неотлучно за мной повсюду …»
«Он очень покладистый, и этим полностью оправдывает свое «тихое» имя»
«Даже мурлычет он тихо и очень нежно. Его миссия – это всегда быть со мной рядом»
Этот котик с разноцветными глазищами (голубым и зеленым) всегда ждет у двери, чтобы поприветствовать своих хозяев
А затем он запрыгивает прямиком на колени, чтобы вволю пообниматься
Несмотря на свое внушительное телосложение, Тихон позволяет другому коту поменьше размером быть главным в доме
Похоже, что Тихона не интересует «борьба за власть», он просто хочет излучать любовь…
И этот гигант так и делает, каждый день, круглые сутки
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Знакомьтесь, Тихон, гигантский мейн-кун, который обожает обниматься и делает это всякий раз, как только подворачивается такой шанс. «Его любимейшее занятие –...
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