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Весь интернет пытается найти змею на этой фотографии
28.04.2017 21:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Даже в пятничный вечер мы не дадим вам возможности расслабиться, ведь в сети разгорается очередной спор. Ох, как же мы любим наблюдать за тем, как люди делятся на два лагеря! На этот раз пользователи обратили внимание на фотографию, опубликованную в Фейсбуке. Подпись гласит: «Вы тоже не можете увидеть змею на этом кадре?» Автор уверяет нас в том, что она действительно тут есть, но очень хорошо замаскирована.
Итак, вы тоже это видите?!
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Даже в пятничный вечер мы не дадим вам возможности расслабиться, ведь в сети разгорается очередной спор. Ох, как же мы любим наблюдать за тем, как люди делятся на два...
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