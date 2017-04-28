Даже в пятничный вечер мы не дадим вам возможности расслабиться, ведь в сети разгорается очередной спор. Ох, как же мы любим наблюдать за тем, как люди делятся на два лагеря! На этот раз пользователи обратили внимание на фотографию, опубликованную в Фейсбуке. Подпись гласит: «Вы тоже не можете увидеть змею на этом кадре?» Автор уверяет нас в том, что она действительно тут есть, но очень хорошо замаскирована.

Итак, вы тоже это видите?!

Текст: Flytothesky.ru

Еще один интересный тест:

Только люди с пространственным интеллектом могут пройти этот тест!