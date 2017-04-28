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Весь интернет пытается найти змею на этой фотографии

28.04.2017 21:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Даже в пятничный вечер мы не дадим вам возможности расслабиться, ведь в сети разгорается очередной спор. Ох, как же мы любим наблюдать за тем, как люди делятся на два лагеря! На этот раз пользователи обратили внимание на фотографию, опубликованную в Фейсбуке. Подпись гласит: «Вы тоже не можете увидеть змею на этом кадре?» Автор уверяет нас в том, что она действительно тут есть, но очень хорошо замаскирована.

Итак, вы тоже это видите?!Весь интернет пытается найти змею на этой фотографии

 

Текст: Flytothesky.ru

Еще один интересный тест:
Только люди с пространственным интеллектом могут пройти этот тест!

 
 
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Даже в пятничный вечер мы не дадим вам возможности расслабиться, ведь в сети разгорается очередной спор. Ох, как же мы любим наблюдать за тем, как люди делятся на два...

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