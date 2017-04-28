МИНСК, 29 апр — Sputnik. Продлить заморозку санкций в отношении Беларуси сейчас самое разумное решение, считает заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Сергей Кизима.



© AFP/ PAUL J. RICHARDS США продлили приостановку санкций против белорусских компаний

США продлили приостановку санкций, введенных в 2007 году в отношении белорусских предприятий: компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", включая ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Полоцк Стекловолокно", "Нафтан" и "Лакокраска". Решение Вашингтона будет действовать до 30 октября 2017 года.

"В данный момент это решение обусловлено тем, что администрация президента США пока еще определяется в своем отношении к Беларуси. В США есть определенная растерянность в формировании новой как глобальной, так и европейской политики при Трампе, она выковывается прямо сейчас", — констатировал политолог.

По его словам, динамика отношений между Беларусью и США положительная. Ведь в Беларуси не произошло ничего страшного, что могло бы привлечь внимание.

Сергей Кизима считает, что "для США, конечно, гораздо разумнее делать то, что они делали и раньше. Продлить заморозку санкций в отношении Беларуси сейчас самое разумное решение. Европейский союз вообще отменил санкции против нашей страны. Возобновление санкций США против Беларуси в этом ключе выглядело бы странным, тем более, когда еще не сформирована политика касательно Восточной Европы".



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"Беларусь сейчас не является приоритетом в политике США, потому что мы тихая и спокойная страна. Трамп, видимо, вознамерился решить все проблемы современности. Американский президент очень любит хвалебные комментарии в свой адрес, и, вероятно, хочет решить все глобальные проблемы, которые не удалось разрешить его предшественникам. Именно это и объясняет текущее обострение в отношениях с Сирией и КНДР. Возможно, если он захочет войти в историю США в качестве великого американского лидера, он может вмешаться и в арабо-израильский конфликт", — высказал предположение эксперт.

По его словам, на этом фоне Беларусь не может быть приоритетом, у нас нечего "решать". Страна не создает никому проблем, более того, Беларусь с точки зрения Европы очень полезна в разрешении украинского конфликта. Трампа этот конфликт, судя по всему, пока не особо интересует, по нему не было никаких высказываний озабоченности.

В ситуации всяческих кризисов в мире, террористических атак и конфликтов, Беларусь совсем незаметна и вряд ли возникнет "на радаре" Дональда Трампа в ближайшее время.

"С точки зрения современной политики — хорошо быть страной, которая не создает проблем своим соседям и региону в целом", — резюмировал Сергей Кизима.