Встретив настоящую любовь, хочется как можно больше времени проводить со своей второй половинкой. Совместные завтраки, обеды и ужины, прогулки под луной, просмотр романтических фильмов — это лишь малая часть того, к чему стремятся партнеры в начале отношений.





Проходит время, и любовная эйфория наряду с неконтролируемой тягой друг к другу испаряется. Влюбленные начинают задумываться о том, что иногда проводить время врозь — не самая плохая идея.

И пусть подобные мысли вас не пугают. Они возникают у всех пар в определенный момент. Отдых друг от друга не разрушит существующие отношения, а даже поспособствует их укреплению.

Не нужно пугаться и обижаться, если однажды ваш молодой человек попросит вас оставить его на некоторое время в одиночестве. Он вас не разлюбил. Просто позвольте ему сделать глоток свободы, в котором он так нуждается, и вы удивитесь, когда он не только не отдалится от вас, но и начнет проявлять еще большую нежность и заботу.

Чем полезны передышки

Проводить время вместе очень важно. Но небольшая передышка имеет не меньшее значение для здоровых отношений. Если вы до сих пор не пришли к мысли, что отдых от любимого человека — это нормально, то стоит задуматься о неоспоримых достоинствах такого шага:

1. Можно посмотреть на партнера по-новому. Ни для кого не секрет, что самые страстные и запоминающиеся свидания происходят именно после непродолжительной разлуки. Исчезайте периодически из поля зрения друг друга — и ваш взгляд на партнера не будет «замыленным».

2. Любимый человек увидит, что вы ему доверяете. Разве приятно будет услышать мужчине, что вы категорически против его поездки с друзьями на рыбалку, потому что он там непременно кого-нибудь себе найдет? Чаще всего желание партнера отправиться с товарищами на природу, равно как и сходить в баню, не таит в себе иного смысла. Не нужно выискивать проблемы там, где их нет.

3. Вы не перестанете быть для него интересной. Разве может пойти на пользу постоянное нахождение в поле зрения друг друга? Если вы все время ходите по пятам за любимым человеком и превозносите его над всеми, не удивляйтесь, что однажды он может найти вам замену — более разностороннюю личность. Общайтесь с подругами, встречайтесь вечером с коллегами, найдите интересные курсы — вам должно быть интересно еще хоть что-нибудь, кроме отношений.

Отпуск врозь — такое вообще возможно?

Многие женщины начинают паниковать, если дело касается раздельного отдыха. Самый распространенный страх — это патологическая боязнь того, что мужчина обязательно встретит красивую девушку и закрутит с ней курортный роман. Вы не допускали такой мысли? Что-то не верится.

Все-таки у раздельно проведенного отпуска есть масса достоинств, и их гораздо больше, чем отрицательных сторон:

1. Если вашего мужчину трясет от одной мысли, что придется весь отпуск провести на пляже, а вы ни в какую не хотите посещать достопримечательности Европы, то почему бы каждому из вас не отправиться отдыхать туда, куда хочется? Разные представления партнеров о том, каким должен быть долгожданный отдых, являются решающим фактором, влияющим на выбор путей следования, не пересекающихся друг с другом на время отпуска.

2. Отпускные поездки редко длятся более 2 недель. Вы же легко сможете прожить без партнера этот короткий промежуток времени. Да и долгожданная встреча будет страстной и яркой. Проведите свидание в месте, которое нравится вам обоим, и тогда горечь от недавней разлуки полностью испарится.

3. Вам будет о чем поговорить. Вы и раньше хорошо общались, но, отправившись в поездки порознь, обязательно сможете рассказать друг другу много интересного и нового. Например, вы попробовали экзотический фрукт, которого раньше никогда не видели даже на картинках, и хотите рассказать о впечатлениях. Или ваш мужчина ночевал в замке, построенном в 18 веке, и испытал непередаваемые ощущения, которыми спешит поделиться с любимой женщиной.

4. Вы оба можете поменяться в лучшую сторону: скинуть лишний вес, постричься, бросить курить, избавиться от страха высоты. Вы оба обрадуетесь таким изменениям и станете еще больше желать и любить друг друга.

Отпуск врозь не подойдет парам, в которых отсутствует доверие. Если вам пока еще очень волнительно отпускать любимого мужчину на двухнедельный круиз по средиземноморскому побережью, то постарайтесь избавляться от этого страха постепенно. Начните с мелочей: не препятствуйте его пятничным посиделкам с друзьями в баре или легко относитесь к периодическим выездам на рыбалку. Взаимное доверие — залог счастливых отношений.

Текст: Flytothesky.ru