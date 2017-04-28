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10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

29.04.2017 13:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Многие люди приходят в восторг от вида современных транспортных развязок. Что в них привлекательного? Во-первых, изящество, с которым многочисленные дороги, пересекаясь, позволяют непрерывно циркулировать массе автомобилей. Кроме того, кружева развязок очаровывают любителей урбанистических пейзажей своей динамикой и каллиграфичностью. Конфигурации иных развязок достигают такой сложности, что знатоки дают им неофициальное прозвище «Спагетти». Что может быть общего у спагетти с автомобильной дорогой? Взгляните на фотографии из нашей подборки и вам сразу станет ясно.

1. Виадук Пуси, Шанхай, Китай.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

Пожалуй, это единственная в мире «накопительная», она же – стековая транспортная развязка с шестью уровнями. Огромный перекресток трасс Нанбей и Яньян находится в Пуси – историческом центре Шанхая.

2. Грейвелли Хилл, Англия.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

Отличный пример той самой «Спагетти-развязки». Прозвище, которое в настоящее время относится к каждому дорожному комплексу со сложной организацией, возникло в статье 1965 года, посвященной планам строительства именно этого перекрестка, открытого впоследствии в 1972 году. Эта внушительная транспортная развязка находится в Бирмингеме.

3. Развязка Тома Морленда, Атланта, Джорджия, США.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

Развязка Тома Морленда также удостоилась гордого имени «Спагетти». Она расположена на пересечении трасс 85 и 285, соединяющих населенные пункты на северо-востоке штата Джорджия. Этот дорожный комплекс был запущен в эксплуатацию в 1987 году.

4. Развязка судьи Харри Прегерсона, Лос-Анджелес, Калифорния, США.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

5. Развязка Кеннеди, Луисвилль, штат Кентукки, США.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

Это исполинское сооружение было открыто в 1964 году и получило имя в соответствии с расположенным неподалеку мемориальным мостом Джона Кеннеди.

6. Развязка трасс М-695 и I-95, округа Балтимор, Мэриленд, США.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

7. Петля Хигасиосака, Осака, Япония.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

8. Синьчжуан, Шанхай, Китай.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

На пересечении автострад А4, А8 и А20 сооружена многоуровневая и поистине впечатляющая массивная развязка Синчжуан, вторая по величине в Шанхае.

9. Транспортная развязка трасс A4 и E70, Милан, Италия.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

10. Развязка Южного Залива, Бостон, Массачусетс, США.

10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

Это многоуровневое дорожное разветвление было открыто в конце 1990-х годов в рамках выполнения проекта «Большой Бостонский тоннель».10 головокружительных транспортных развязок со всего мира

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Многие люди приходят в восторг от вида современных транспортных развязок. Что в них привлекательного? Во-первых, изящество, с которым многочисленные дороги,...

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