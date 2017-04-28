Многие люди приходят в восторг от вида современных транспортных развязок. Что в них привлекательного? Во-первых, изящество, с которым многочисленные дороги, пересекаясь, позволяют непрерывно циркулировать массе автомобилей. Кроме того, кружева развязок очаровывают любителей урбанистических пейзажей своей динамикой и каллиграфичностью. Конфигурации иных развязок достигают такой сложности, что знатоки дают им неофициальное прозвище «Спагетти». Что может быть общего у спагетти с автомобильной дорогой? Взгляните на фотографии из нашей подборки и вам сразу станет ясно.

1. Виадук Пуси, Шанхай, Китай.





Пожалуй, это единственная в мире «накопительная», она же – стековая транспортная развязка с шестью уровнями. Огромный перекресток трасс Нанбей и Яньян находится в Пуси – историческом центре Шанхая.

2. Грейвелли Хилл, Англия.





Отличный пример той самой «Спагетти-развязки». Прозвище, которое в настоящее время относится к каждому дорожному комплексу со сложной организацией, возникло в статье 1965 года, посвященной планам строительства именно этого перекрестка, открытого впоследствии в 1972 году. Эта внушительная транспортная развязка находится в Бирмингеме.

3. Развязка Тома Морленда, Атланта, Джорджия, США.





Развязка Тома Морленда также удостоилась гордого имени «Спагетти». Она расположена на пересечении трасс 85 и 285, соединяющих населенные пункты на северо-востоке штата Джорджия. Этот дорожный комплекс был запущен в эксплуатацию в 1987 году.

4. Развязка судьи Харри Прегерсона, Лос-Анджелес, Калифорния, США.





5. Развязка Кеннеди, Луисвилль, штат Кентукки, США.





Это исполинское сооружение было открыто в 1964 году и получило имя в соответствии с расположенным неподалеку мемориальным мостом Джона Кеннеди.

6. Развязка трасс М-695 и I-95, округа Балтимор, Мэриленд, США.





7. Петля Хигасиосака, Осака, Япония.





8. Синьчжуан, Шанхай, Китай.





На пересечении автострад А4, А8 и А20 сооружена многоуровневая и поистине впечатляющая массивная развязка Синчжуан, вторая по величине в Шанхае.

9. Транспортная развязка трасс A4 и E70, Милан, Италия.





10. Развязка Южного Залива, Бостон, Массачусетс, США.





Это многоуровневое дорожное разветвление было открыто в конце 1990-х годов в рамках выполнения проекта «Большой Бостонский тоннель».

Текст: Flytothesky.ru