Еще совсем недавно вы оба были частью целого, радости или проблемы – все делилось между вами поровну. Вы точно знали, случись что-то, рядом есть плечо, на которое можно положиться. Теперь брак развалился, как высохшая бабочка в руках вандала, а с ним рухнули планы на всю дальнейшую жизнь. Куда двигаться дальше? Грусть, страх, сильнейшая злоба на партнера и тотальное разочарование – чувства взбунтовались, смешались в один большой клубок, как бомба замедленного действия, отравляя душу изнутри.





Как пережить развод, сохранив ясность мысли, выстроив четкий план действий на будущее? Можно ли остановить подступающую к горлу депрессию, чтобы жить заново? Мы поможем выбраться из цепи неудач, читайте как.

Жизнь после развода: 7 способов начать жизнь заново

1. Прекратите анализировать прошлое

Чем больше вы будете копаться в произошедшем, выискивая виноватых, пытаясь обозначить момент, с которого жизнь пошла под откос, тем хуже будете себя чувствовать. Прекратите насиловать мозг, лихорадочно припоминая полученные оскорбления, снова и снова переживая чувства обиды и вины. Оставьте пережитое в покое, не придумывайте планы мести! Выплачьте слезы, прокричите обиды, а затем выдохните и займитесь собой, своим настоящим. Старайтесь искать в каждом новом дне плюсы, концентрируясь на детях, работе, своем теле или мечтах. В жизни осталось много вещей, которые заслуживают внимания, помимо неудачного брака.

2. Ограничьте общение с бывшим (-ей)

Если остались общие дети – сведите встречи до делового минимума. А если ничего не связывает, зачем вообще строить из себя ангелов, поддерживая болезненную дружбу? Ограничьте контакты с его (ее) родственниками, вашими общими друзьями, старайтесь не поддаваться соблазну набрать до боли знакомый номер. Какое дело вам до того, куда ездит бывший, с кем он развлекается, что о вас говорит? Сконцентрируйтесь исключительно на своей жизни, еще лучше – ищите новый круг общения.

3. Измените привычную обстановку

Хорошо, если есть возможность полностью изменить жизненный уклад, уехав в другой город или даже страну. Это поможет быстрее справиться с полученной травмой, ведь больше не будет назойливых звонков соболезнующих друзей и родственников, а оставленная партнером чашка или фотография на стене не заставит заново переживать сложную гамму чувств. В силу обстоятельств уехать не получается? Попробуйте в корне изменить то, что вас окружает. Перекрасьте стены в квартире, сделайте перестановку мебели, повесьте новые яркие шторы, это поможет создать мир, в котором нет места прошлому. Подумайте, каким бы вы хотели видеть свое идеальное холостяцкое убежище?

4. Направьте освободившуюся энергию на себя

Кто сказал, что конец отношений – конец хорошей жизни? Быть может, судьба приготовила настоящий подарок, но вы пока не в силах оценить его прелести. Не тратьте энергию на переживания и заедание обид, лучше займитесь собой, вкладывая в себя освободившуюся энергию. Вариантов развития масса – карьерный рост или кардинальная смена профессии; поиск нового хобби, которым можно заполнить свободное время; наконец, просто занятие своим телом – фитнес, танцы, новая диета, смена гардероба и прически. Как давно вы себе отказывали в житейских радостях? Пора наверстать упущенное за годы брака…

5. Избавьтесь от памятных вещей

Совместные фотографии, плюшевые игрушки с сердечками, оставленная в порыве страсти рубашка или подаренный ко дню влюбленных кулон – все эти вещи лучше не просто убрать в дальний ящик, но вообще вычеркнуть из жизни. Золото легко переплавить или сдать в ломбард, игрушки отнести в детский дом, а вещи выбросить или раздать друзьям. Хорошо также утроить своеобразный обряд очищения, спалив на огне все, что вызывает болезненные воспоминания в сердце. И, конечно, пока воздержитесь от посещения мест, которые были для вас двоих знаковыми.

6. Отправьтесь в активное путешествие

Чем лежать на диване возле телевизора и заниматься самобичеванием, отправляйтесь на какой-нибудь курорт или забронируйте горячий тур. Свежие впечатления необходимы, чтобы заполнить образовавшуюся внутри пустоту, переключить вязкие мысли и настроить голову на нужный лад. Главное, забить отпуск под самую завязку, чтобы не было времени думать о прошлом, а тело безбожно выматывалось, мечтая о сне. Откажитесь от соблазна отвечать на телефонные звонки или выслеживать жизнь бывшей в соцсетях. Плавайте с аквалангом, путешествуйте по лесам Амазонки, изучайте культуру и традиции новой для себя страны. Вскоре вы вернетесь домой, и полученные впечатления станут спасательным жилетом!

7. Оставайтесь открытыми для новых отношений

Развод не ставит на вас клеймо неудачника, если только вы сами не будете себя в этом убеждать. Оставайтесь легким, позитивным и открытым для новых отношений человеком, не бойтесь флиртовать с противоположным полом, ходить в кино и театры, наполнять жизнь новыми впечатлениями. Как знать, когда вы встретите то самое? Любовь приходит неожиданно, когда к ней совсем не готов… Главное, не закрываться в себе, не возводить стену завышенных требований и не ровнять людей одной меркой. Учитесь любить себя, ценить уникальную личность, которой вы являетесь.

Период после развода – пора изменений. Не замыкайтесь в себе, не унижайтесь, пытаясь вернуть мужа (жену) в дом, не пускайтесь во все тяжкие. Работайте со своим «я», внутренними страхами и комплексами, взращивайте в себе позитивный внутренний настрой. И помните, нет плохих моментов, есть события. То, чем обернется болезненная ситуация в дальнейшем зависит только от вас и вашего настроя! Глобальные изменения несут две стороны медали, плохое уже произошло, теперь ищите хорошее…

Текст: Flytothesky.ru