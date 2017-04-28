БРЕСТ, 29 апр — Sputnik. Первый белорусский круизный теплоход 29 апреля принял на борт туристов, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Сергей Лескеть Тест-драйв "Белой Руси": первый круизный теплоход спустили на воду 28

Ночью теплоход "Белая Русь" с 28-ю российскими туристами отправится из Бреста в первый тур по Полесью. Речной круиз рассчитан на восемь дней и семь ночей. Билеты продаются по системе "все включено", самый дорогой в июле-августе стоит 4600 белорусских рублей — это двухместная люксовая каюта. Цены в номере "Эконом" на нижней палубе начинаются от 670 рублей.

Теплоход будет идти по рекам Днепровско-Бугского канала в основном ночью. Днем запланированы десять остановок в белорусских городах, где будут проводиться экскурсии. Конечная остановка — Мозырь.

Москвичка Элина Ефимчик выбрала тур по Полесью, чтобы получше познакомиться с югом Беларуси.

"Я из России. Мне вообще ваша страна очень нравится. У вас люди очень хорошие, добрые, светлые. Вот в этом южном краю, Полесье, я не была. Поэтому, честно говоря, хотела просто познакомиться с ним, узнать поближе. Раньше на многих круизах была. Но мне интересно, что у вас это первый, поэтому я, что называется, клюнула на это. Надеюсь, впечатления будут самые лучшие", — поделилась собеседница агентства.

Кира и Юрий Ефимовы также приехали в Брест из Москвы. Супруги считают, что поездки на теплоходе — один из лучших видов отдыха.

"Мы не знакомы с Полесьем, поедем первый раз. Очень хотим познакомиться именно с ним. Это очень интересно. Вообще в Беларуси были очень много раз: и при Советском Союзе, и в последнее время. И в Бресте мы были — специально приезжали на машине из Лиды. Мы уже увидели Беларусь с другой стороны. Уже посмотрели, как люди живут, природу. Нам очень приятно здесь находиться. Интересует самое главное — быт, местное население и природа. Но быт — в первую очередь. Я думаю, что мы не отличаемся друг от друга совершенно ничем. И нам хочется еще раз для себя это подтвердить", — рассказала чета Ефимовых.

Муж и жена Владимир Иванов и Татьяна Князева из Москвы — опытные путешественники на теплоходах. Супруги хотят сравнить, чем круиз по Беларуси отличается от хождения по российским рекам.

"У меня племянница работает в туристической фирме в Москве. Она позвонила и сказала, что организовывается первый круиз в Беларуси. Я очень удивилась. Мы тут же взяли билеты и приехали сюда. А сами мы очень много путешествуем по рекам России. Первый раз в 2008 году, и с тех пор каждый год. И вот, хотим сравнить, как все обставлено в России и как все это будет в Беларуси. На самом деле, есть опыт, есть возможность еще раз побывать здесь и прорекламировать это путешествие, если оно нам очень понравится. Мы думаем, что понравится", — считает пара.

Владимира и Татьяну интересуют маленькие города и их население.

"Почему люди в России едут в путешествия куда-то в глубинку? Потому что мы, живя в Москве, очень мало знаем, как живут на периферии. Здесь предоставляется возможность познакомиться с людьми, живущими в глубинке. Для нас Брест — это глубинка относительно Москвы", — объяснили они.

Татьяна Георгиевна приехала на "Белую Русь" встретить свой 60-летний юбилей, чтобы запомнилось надолго. Она "круизит" уже 20 лет, была в Астрахани, Архангельске, Карелии, Питере. На очереди — Беларусь.

"Узнала совершенно случайно полгода назад, и ноль сомнений было, что свой юбилей я отмечу на этом теплоходе. Представляете, это же первый круизный теплоход, это же первый рейс в истории современной Беларуси. Я очень горда за вашу страну, желаю ей второго-третьего-четвертого лайнера, но мы — первые. С программой я ознакомилась. Мероприятий и экскурсий выше головы. Я думаю, что мы будем очень довольны. А уж третье мая для меня запомнится совершенно особенно. В восемьдесят лет меня спросят, где ты встретила свои шестьдесят? Я скажу, на "Белой Руси", — рассказала москвичка.

На теплоходе — 16 кают на 35 человек. Люксовые каюты носят имена белорусских писателей Янки Купалы и Якуба Коласа.

Круизный теплоход построил судостроительно-судоремонтный завод в Пинске. Под него адаптировали техническое судно ОС-2, которое несколько лет не использовалось. Маршрут по Полесью разрабатывали российские партнеры, они же занимались продвижением круиза.