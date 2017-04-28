Великие приключения ждут тех, кому придется адаптировать свои привычки под нового соседа по комнате. Начинайте учиться сосуществовать с незнакомым пока человеком или найдите того, с кем вы наиболее совместимы, зная его знак зодиака . Кстати, соседи по комнате одного и того же элемента (огонь, земля, воздух или вода) имеют тенденцию ладить друг с другом лучше.





1. Овен

Овен не боится самовыражаться и наверняка не даст вам заскучать. Человек этого знака станет постоянно мотивировать вас к действиям, хотя вам будет не всегда легко выдерживать его напор и неуемную энергию. Овен, возможно, немного эгоистичен, и в нем присутствует ощутимое чувство собственничества, так что не забывайте напоминать ему и о своих потребностях. Если ваш сосед-Овен чувствует себя подавленным, либо займите его физическим трудом, либо дайте ему время побыть в одиночестве.

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2. Телец

Забудьте о спартанском образе жизни – сибарит, эстет и гурман Телец вам попросту этого не позволит. Только комфорт делает Тельца счастливым и довольным: готовьтесь к плюшевым банным полотенцам, постельному белью из натуральных тканей, а также множеству цветов и зеленых растений в комнате. Старайтесь не брать у Тельца еду или деньги – он склонен рассматривать это как дурное воспитание, полагая, что, когда дело касается имущества, каждый человек должен сам отвечать за себя.

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3. Близнецы

Хотите иметь возможность болтать ночи напролёт? Близнецы вам в помощь. Они чрезмерно любознательны, но им, как правило, не хватает концентрации и внимания, потому вы вполне сможете направлять их в некоторых вопросах и даже подсказывать им приоритеты. Готовьтесь к вечеринкам, гостям и массе общения. Близнецы также любят новые гаджеты и коллекционирование сплетен и слухов. Если вы предпочитаете тишину, то вам, возможно, придется нередко искать её в библиотеке, а не в собственной комнате.

4. Рак

Рак несет свой домик у себя на спине, поэтому такой сосед по жилищу будет стремиться сделать его максимально уютным. Семейные сувениры, оконные шторы, кастрюльки и сковородки, баночки и коробочки – все это важно и необходимо для комфорта Рака в совместной комнате или квартире. Будучи водным знаком, Рак может даже захотеть оборудовать в помещение миниатюрный фонтан или аквариум.

5. Лев

Вам, наверное, стоит посочувствовать. Жизнь со Львом не для слабонервных. Является ли ваш сосед по комнате спокойным типом или постоянно ищет массу внимания, жёсткая точка зрения этого знака и чувство превосходства могут оказаться яблоком раздора в вашей жизни. Будьте гибкими, но не поддавайтесь и не потакайте всему, чего желает Лев. Поощряйте его великодушие, прося его помощи, совета или поддержки.

6. Дева

С соседом-Девой вы не обнаружите у себя в комнате ни пылинки. Вокруг все будет блестеть, сверкать и переливаться, а все вещи будут упорядочены, пронумерованы и подписаны. Недостаток: причудливые пищевые пристрастия Девы могут помешать вам по вечерам наслаждаться пиццей или гамбургерами. С другой стороны, этот знак обладает изысканным вкусом и может ввести вас в мир хороших продуктов, музыки, искусства или технологий, о которых вы никогда не слышали.

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7. Весы

Выполнение всех ваших прихотей может очень раздражать любого соседа, но только не Весы. Этот знак всеми силами будет пытаться достичь гармонии в отношениях и общении. Вы можете научиться у Весов терпению и правильным коммуникациям, а также тому, как искренне делиться опытом с другими, а не быть единоличником. Сосед по комнате, рожденный под знаком Весов, чувствует себя лучше в помещении, где царит дружелюбие, добрые эмоции и эстетика.

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8. Скорпион

Самый закрытый из всех знаков Скорпион редко позволяет кому-либо вторгаться в его внутренний мир. Это вопрос доверия. Выжидайте, пока он к вам привыкнет, не пытайтесь контролировать и доминировать, а также не высмеивайте этот чувствительный знак, иначе вы прочувствуете жало Скорпиона. Покажите, что вы заслуживаете доверия и в эмоциональном, и в имущественном плане, и тогда в его лице вы найдете мощного защитника своих интересов, который будет горой за вас стоять.

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9. Стрелец

Умеете ли вы заставлять людей убирать за собой? Вам, возможно, придется этому научиться, чтобы по несколько раз повторять такие просьбы Стрельцу, отличающемуся некоторой неряшливостью. Этот знак постоянно занят туризмом, пикниками, вечеринками, поездками в экзотические места или посещением оригинальных курсов и не особо беспокоится о санитарных условиях жизни. Хотя вы можете потерять напарника по уборке, взамен вы найдете остроумного, спонтанного друга, обожающего приключения и коллекционирующего впечатления.

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10. Козерог

Козерог вечно чем-то занят и куда-то стремится, поэтому либо присоединитесь к нему, либо абстрагируйтесь от него. Если вы домосед и лежебока, вряд ли вы с Козерогом поладите. Это могут быть жесткие отношения, но выполнение домашних дел без дополнительных просьб и напоминаний, а также демонстрация вашей целеустремленности и трудоспособности – это безотказные способы завоевать уважение соседа-Козерога.

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11. Водолей

Водолей – это друг для всех, который может неожиданно привести к себе слишком много людей в неподходящее время. Все это весело и интересно, если вы готовы к спонтанным пивным вечеринкам или коллективному просмотру альтернативного кино в 3 часа ночи. Вам придется долго и жестко устанавливать границы вашего совместного проживания, но зато Водолеи могут привлечь новых и интересных людей в вашу жизнь. Кроме того, вы узнаете от него массу информации о прогрессивных идеях, новых технологиях и компьютерных программах.

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12. Рыбы

Рыбы – это чистюли, следовательно, не раскидывайте сырые полотенца и грязные носки по комнате. Рыбам может быть трудно даже намекнуть вам о необходимости уборки, значит, не расстраивайте их чувствительную натуру своей неаккуратностью и небрежностью. Чтобы расшифровать настроение своего таинственного соседа этого знака, задавайте ему тактичные вопросы. Помните, что Рыбам нужно время, чтобы помечтать, посмотреть фильмы или заняться хобби, потому не критикуйте эти действия, называя их пустым времяпровождением.

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Текст: Flytothesky.ru