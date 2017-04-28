Потерять свою жизнь очень легко, ведь никто не знает, когда придет его время. Наверное, поэтому люди, попавшие в безнадежную ситуацию, выжить при которой по всем законам логики невозможно, все-таки остаются в живых – просто отмеренный им земной срок еще не закончился.

1. Харрисон Окене

В 2013 Харрисон Окене был коком на буксире Jascon 4, который попал в шторм и затонул у побережья Нигерии на глубине в 30 м. Вся команда погибла, а Окене выжил, найдя единственный «карман» с воздухом на судне. Он продержался раздетым в холоде и темноте три дня! Кока подняли на поверхность в спасательном колоколе, а после он провел еще два дня в декомпрессионной камере.

2. Кулидж Вайнсетт





В 2000 году 75-летний ветеран Второй мировой провалился в туалет во дворе. Старые доски пола не выдержали, и старик угодил в выгребную яму, в которой чудом не утонул, удерживаясь на остатках досок. Кулидж Вайнсетт жил один и единственным его посетителем был почтальон. Через три дня тот заметил, что почта накапливается, и забил тревогу. К этому моменту пленник просидел в яме уже 69 часов.

3. Мэтью Кроучер





В 2008 году младший капрал Мэтью Кроучер (Великобритания) служил в Афганистане. Во время осмотра подозрительной фабрики он обнаружил гранату, которую и закрыл своим телом. Не пострадал никто, даже сам Кроучер, потому что прижал гранату к земле своим рюкзаком и бронежилетом. Когда граната взорвалась, капрала отбросило через всю комнату, рюкзак был разорван в клочья, а бронежилет и шлем были утыканы осколками. Кроучер же отделался легкой контузией и кровотечением из носа.

4. Трумэн Данкэн





В 2006 году Трумэн Данкэн, железнодорожник из Техаса, ехал на вагонетке перед поездом, но внезапно сорвался с неё и угодил прямиком под колеса. Вся нижняя часть его тела оказалась под поездом. Через час после аварии он, наконец, попал в больницу, где ему пришлось пережить 23 операции и навсегда остаться без нижней половины тела, что практически невозможно и несовместимо с жизнью, но Трумэн выжил.

5. Рон Хант





Строитель Рон Хант во время работы упал с лестницы. Сверху на него упала его же работающая дрель, угодив сверлом в глаз Рона, пройдя через голову и мозг и выйдя наружу через затылок. Вместо того чтобы скончаться на месте, Рон даже не особо паниковал и был в сознании. В больнице сверло выкрутили обратно, причем оказалось, что мозг строителя особо не поврежден. Единственный ущерб – это потеря правого глаза.

6. Весна Вулович





В 1972 году Весна Вулович была бортпроводницей на борту авиалайнера, который взорвался над Чехословакией на высоте 10 км. Весна выжила. Когда ее нашли, она была погребена под обломками и телами, сломала обе ноги, раздробила позвоночник и получила тяжелую травму головы. Ее родителям сказали, что надежды нет, и она, скорее всего, умрет. Но Весна не только вышла из комы, но и уверенно встала на ноги.

7. Анатолий Бугорский





В 1970-е годы Бугорский был сотрудником советской исследовательской программы, работавшей с ускорителем частиц. В июле 1978 года, что-то пошло не так, и луч частиц попал ему в затылок. Сам Бугорский вспоминает только яркую вспышку. Левая сторона его лица опухла, а кожа и волосы вокруг точек входа и выхода отпали. Анатолий Бугорский выжил и настолько хорошо восстановился, что даже смог впоследствии защитить кандидатскую диссертацию.

8. Анна Богенхольм





Анна Богенхольм упала в замерзший водоем во время катания на лыжах в Норвегии в 1999 году. Друзья не смогли сразу вытащить ее обратно, но ей посчастливилось найти воздушный карман и продержаться 40 минут в ледяной воде, что уже немыслимо. К тому времени, когда Анна была освобождена, она не дышала и не двигалась. В больницу её привезли с температурой тела в 14 градусов, и врачам оставалось только согревать лыжницу без надежды на успех. И Анна выжила.

9. Фабрис Муамба





В 2012 году британский футболист Фабрис Муамба рухнул на поле на 43 минуте матча. По пути в больницу его остановившееся сердце 15 раз пытались «завести» дефибриллятором. Через 78 минут после остановки сердце таки заработало. Через два дня Фабрис проснулся в реанимации, узнал свою невесту и очень расстроился, что не смог доиграть матч.

10. Хосе Альваренга





В ноябре 2012 года мексиканский рыбак Хосе Альваренга решил отправиться в море в компании Эзекиля Кордобы. Все шло хорошо, пока на лодку не обрушился шторм и не унес её в Тихий океан. Кордоба вскоре умер, а Альваренга продолжал дрейфовать, охотясь на птиц и ловя рыбу. В январе 2014 года (спустя 440 дней) лодку прибило к одному из самых отдаленных тихоокеанских островов, и Альваренга наконец-то ступил на землю, где его и обнаружили местные жители.

Текст: Flytothesky.ru