Миллиарды людей проживают на нашей зелено-голубой планете, в самых разных странах и на всех континентах. А какие же государственные образования входят в топ-10 самых крошечных? Кстати, не обманывайтесь их размерами – у этих стран очень уникальные фрагменты истории и не менее живописные ландшафты.

1. Гренада





Гренада или «карибская специя» – крупнейшая из министран. Её население составляет более 107 тыс. человек на 344 кв. км. Гренада также славится своими специями, эта страна – крупнейший мировой производитель мускатного ореха, причем поговаривают, что его аромат отчетливо витает вокруг всего острова. Из спортивных развлечений в Гренаде предпочитают крикет.

2. Мальта





Мальта – страна оживленная, здесь насчитывается почти 420 тысяч человек на 315 кв. км, что делает ее наиболее «переполненной» европейской страной. Она состоит из трех частей: Комино, Гозо и собственно Мальты. Кроме того, здесь находится пещера Калипсо, где она держала в заточении Одиссея и всячески сулила ему бессмертие.

3. Мальдивы





Это архипелаг из 1192 островов (населены только 200), все они «собраны» в 26 атоллов. Мальдивы обрели независимость в 1965 году, и сейчас жителей в стране чуть меньше 367 тысяч на площади в 300 кв. км. Самая серьезная местная проблема – это климатические изменения.

4. Сент-Китс и Невис





Страна из всего лишь двух островов находится в Карибском море, его восточной части; населения там 55 тысяч, а площадь достаточно огромна – 261 кв. км. Один из основателей Штатов Александр Гамильтон появился на свет именно тут, на этих островах.

5. Лихтенштейн





Изумительная страна с 37 тысячами жителей (площадь – 160 кв. км). Находится между Австрией и Швейцарией и славится своей безопасностью, уровень преступности фантастически низок, а последнее зафиксированное убийство случилось в 1997 году. У Лихтенштейна забавная «военная» история: в 2007 государство случайно было «захвачено» армией Швейцарии, когда 170 военных ненароком забрели на 1,5 км вглубь из-за неразмеченной границы.

6. Сан-Марино





Эта страна – старейшее суверенное государство. Здесь живут 32 тысячи человек на 59 кв. км. У Сан-Марино довольно загадочные отношения с США: в 1861 правительство страны написало президенту Линкольну письмо с вопросом, не хочет ли он создать альянс, взамен же предлагалось почетное гражданство от Сан-Марино. Линкольн предложение принял.

7. Тувалу





Острова Эллис – так ранее назывался Тувалу, и расположена страна к северо-востоку от австралийского континента. Здесь есть одна-единственная больница для десятитысячного населения (площадь – 26 кв. км). Это уединенное место: например, в 2010 году в страну приезжало только 2000 человек, 65 % из них – по бизнесу.

8. Науру





Это остров восточнее Австралии, и самая миниатюрная островная страна, где проживает чуть более 10 тысяч жителей на 21 кв. км. Она хоть и потрясающе живописна, но имеет огромные проблемы с безработицей, так как там трудоустроены только 10 % жителей, все они работают на правительство. Население катастрофически страдает массовым ожирением (93 % женщин и 97 % мужчин) и диабетом (40 % жителей).

9. Монако





Страна явно небедная, так как здесь проводятся всемирно известные мероприятия. Она граничит с Францией, а ее флаг легко спутать с индонезийским. Футбольный стадион Монако Stade Louis II способен вместить более половины жителей страны, а их насчитывается почти 38 тысяч, и все они умещаются на 2 кв. км.

10. Ватикан





Ватикан расположен в «вечном городе» Риме, площадь его 0,5 кв. км, а население 800 человек, из которых реальное гражданство только у 450. Суверенитет Ватикан получил на основании Латеранских соглашений 1929 года. Он печатает свои почтовые марки, выдает номерные знаки для транспортных средств и паспорта. У него есть свой монетный двор, флаг и гимн, но вот налоговой системы у Ватикана нет.

Текст: Flytothesky.ru

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