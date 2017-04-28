Готовы стать лучше?





1) Хотя бы раз в неделю просыпаться в 4-5 утра

Вы увидите рассвет, уделите себе много времени утром, почитаете, получите удовольствие от неожиданно нагрянувших размышлений в голове. Вы примите ванную с чашечкой кофе, спокойно позавтракаете перед работой и подберете наряд. Вы спокойным и уравновешенным покинете свой дом, и с трезвой головой приступите к выполнению заданий.

2) Делать упражнения

Все знают, что нужно заниматься спортом для тела. А для ума? Купите книгу с головоломками и загадками. Делайте упражнения и для тела, и для мозга.

3) Ставить цели

Намного легче идти по жизни, когда есть конкретные указатели. Ставьте цели и добивайтесь их.

4) Слушать музыку и умных людей

Музыка расслабляет, а разговор с умным человеком заряжает. Расслабляйтесь и заряжайтесь.

5) Визуализировать

Хочется жить в доме у берега моря? Визуализируйте мечту в мельчайших подробностях. Можете даже сделать зарисовку.

6) Писать списки

Заведите черновой блокнот, где будете записывать списки (дел, покупок, планов).

7) Перестать смотреть телевизор

Попытайтесь хотя бы неделю не включать эту черную коробку. Вы увидите, насколько вам легче станет жить.

8) Читать о новостях из газет

В интернете много информации, которая отвлекает. Берите пример с итальянцев, которые не мыслят своего утра без чашечки кофе и газеты.

9) Не давать обещаний

Запретите себе давать обещания людям.

10) Хорошо питаться, пробовать новые блюда

Хватит есть каждый день картошку или макароны. Изучите кухни разных стран. Экспериментируйте с блюдами, расширяйте свой кругозор.

11) Подводить итоги в конце дня

Сядьте вечером и в спокойной обстановке выпишите в дневник, что важного произошло с вами сегодня. Проанализируйте прошедший день.

12) Ложиться спать пораньше

Ночью многие люди занимаются ерундой, оправдывая это тем, что весь день тяжело работали. Если ставить на чашу весов здоровье и безделье, что вы выберете?

13) Очистить пространство

Займитесь уборкой дома. Выбрасывайте старые вещи и воспоминания.

14) Не клеить ярлыки

Перестаньте клеить ярлыки на людей. Научитесь принимать как их достоинства, так и недостатки.

15) Не говорить плохо о людях

Либо говорите о людях хорошо, либо не говорите ничего.

Текст: Flytothesky.ru