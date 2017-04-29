Вступая в отношения со зрелыми мужчинами, представительницы прекрасного пола аргументируют свой выбор тем, что «старички» серьезнее относятся к жизни и не ищут связей на одну ночь. Но существуют и вполне себе обоснованные страхи: вдруг союз двух сердец (одно из которых уже не молодое) развалится из-за разницы в мировоззрении партнеров?





Почему хочется постарше?

Тягу к взрослым мужчинам можно объяснить с психологической точки зрения. Специалисты выделяют несколько факторов, под влиянием которых девушка стремится к такой жизни:

1. Ожидание долгосрочного серьезного союза. «Старичок» будет казаться ответственным, успешным и работящим. А еще именно с ним можно построить крепкую семью и воспитать прекрасных детей. Как показывает статистика, значительная часть женщин считает, что партнер за 40 — лучший кандидат на место верного, надежного и любящего супруга.

2. Родной отец недодал любви. Женщинам с подобным прошлым очень сложно принять, что причина тяги к немолодым мужчинам кроется именно в этом. Посмотрите на свою жизнь со стороны: вероятно, вам доставляет невероятное удовольствие ощущать себя в обществе любимого человека маленьким ребенком.

3. С ним комфортно психологически. Кажется, что он состоялся не только в финансовом плане, но и прошел этап юношеского максимализма. Он знает, что скандалы без объективных на то причин — это глупо. А еще он вряд ли поставит карьеру на главное место в своей жизни, если это может повлиять на целостность семьи.

Положительные стороны

Серьезные у человека намерения или несерьезные — это еще вопрос. И будет ли он действительно верным семьянином? Но есть определенные плюсы, которые характеризуют немолодых мужчин.

1. Принято считать, что они более сдержанны в отношениях с девушками. У них есть жизненный опыт и примеры прошлых связей с другими женщинами. Поэтому необдуманные поступки крайне редки для таких мужчин.

2. Они знают, как вести себя в постели, чтобы избранница почувствовала себя желанной. Они имеют ориентироваться не только на свои ощущения, но и на чувства и потребности партнерши.

Они, как правило, не совершают необдуманных поступков. А еще разумно распоряжаются заработанными финансами, потому что знают, что хороший заработок — это результат усердного труда.

3. Им действительно нужна семья. Скорее всего, этот человек уже состоял в браке или вовсе не был женат. И если в вашем лице он увидел свою вторую половинку, то не сомневайтесь, он пойдет на все, чтобы быть с вами и обязательно захочет от вас детей. Семейные ценности — не пустой звук для взрослого мужчины.

Минусы

Поначалу может показаться, что зрелый мужчина состоит исключительно из достоинств, когда дело касается построения отношений и брака. Задумайтесь и об отрицательных сторонах таких союзов, они могут стать для вас определяющими при принятии решения.

1. Взрослого мужчину не получится изменить. Он прожил жизнь, прошел через многое, научился разграничивать правильное и неправильное. Он знает, как нужно поступать в той или иной ситуации и придерживается определенных правил, которые сформулировал для себя сам. Вы должны быть готовы к тому, что под его мнение придется подстраиваться, причем систематически. Да, существуют исключения, когда женщине все же удается внести свои корректировки в жизнь взрослого мужчины. Но это займет очень много времени и потребует терпения.

2. Интересы мужчины и молодой избранницы обычно не совпадают. Чем больше разница в возрасте, тем сложнее проводить вместе свободное время. Да, в самом начале отношений, когда чувства брызжут через край, он может делать все возможное, чтобы совместный досуг был интересен и привычен, в первую очередь, вам. Но не удивляйтесь, если однажды, собираясь на выходные с палатками к озеру, любимый человек предложит вам побыть дома и посмотреть телевизор.

3. Он уже кому-то принадлежал. Смиритесь, что у него уже были серьезные отношения. Вероятно, он не только был женат, но и успел обзавестись детьми. Эти люди всегда будут присутствовать в вашей жизни, как бы вы ни хотели обратного. Если вы не готовы делить своего любимого человека и его внимание еще с кем-либо, то лучше изначально откажитесь от отношений со зрелым мужчиной.

Текст: Flytothesky.ru