Планета Земля — это огромный и общий для всех людей дом, о котором необходимо заботиться. И, конечно, нужно думать не только о том, в каком состоянии сейчас находится наша планета, но и какой она будет через несколько десятков лет, когда на смену нашему поколению придут другие. Мы все живём на Земле. Но как много мы в действительности знаем об этой красивой голубой планете, которую называем своим домом? Давайте проверим!

А вот еще один познавательный тест:

Как много вы знаете о космосе?