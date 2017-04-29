|
Лишь небольшой процент людей знает эти факты о нашей планете
30.04.2017 11:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Планета Земля — это огромный и общий для всех людей дом, о котором необходимо заботиться. И, конечно, нужно думать не только о том, в каком состоянии сейчас находится наша планета, но и какой она будет через несколько десятков лет, когда на смену нашему поколению придут другие. Мы все живём на Земле. Но как много мы в действительности знаем об этой красивой голубой планете, которую называем своим домом? Давайте проверим!
А вот еще один познавательный тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планета Земля — это огромный и общий для всех людей дом, о котором необходимо заботиться. И, конечно, нужно думать не только о том, в каком состоянии сейчас...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии