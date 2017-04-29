Когда у вас случаются периоды разочарования и легкой депрессии (впрочем, вы отнюдь не одиноки в этом), приучите себя не поддаваться их влиянию и быстро устранять. Для этого нужно лишь ощутить себя более жизнерадостным и самодостаточным человеком. Контролировать происходящее с вами вы полностью не можете, но вы в состоянии держать под контролем собственное отношение к этому происходящему. Даже если у вас случился один из наихудших дней в жизни, вы вполне можете создать вокруг себя ауру оптимизма и спокойствия. И это не так уж и сложно.





1. Улыбайтесь

Выражение вашего лица может усиливать эмоции, потому почаще улыбайтесь – это зарядит вас позитивом и добрыми эмоциями. Улыбка является одной из самых простых, но в буквальном смысле самых магических вещей, ведь с её помощью вы способны повлиять на качество как жизни собственной, так и жизни людей окружающих. Бывает, что улыбка не помогает вам, но она, возможно, воодушевит других. А ведь это тоже здорово, не так ли?

2. Делайте только то, что делает вас счастливым

Слушайте ту музыку, которую любите, носите ту одежду, которая нравится, ешьте свои любимые лакомства и делайте все то, что в свою очередь делает счастливым вас. Если кто-то вздумает вас за это осудить, смело его игнорируйте. Чужое мнение и чужие правила не должны вас касаться.

3. Забудьте о своих ошибках

Совершив ошибку, не корите и не казните себя. Это просто урок или даже, можно сказать, ускорение для того, чтобы вы двигались дальше. Конечно, периодически мысли о допущенных промахах будут всплывать в вашей памяти, однако управлять вашей жизнью они не должны. Золотое правило по-настоящему счастливого человека – думать исключительно о хорошем. И это один из эффективнейших способов построения своего счастья.

4. Перестаньте быть пессимистом

Трудно оставаться позитивным в сложные времена, но кто сказал, что это невозможно, если трезвый рассудок действительно может помочь справиться с проблемой. Когда вы сталкиваетесь с трудной ситуацией, просто сохраняйте спокойствие и ясность ума, чтобы быстро отыскать выход из ситуации. Часто пессимисты не в состоянии одолеть даже незначительное препятствие из-за своего беспокойства и тревожности, а это только усугубляет их состояние.

5. Сделайте перерыв

Отвлекитесь от проблем и не радующей вас реальности, чтобы настроиться на более позитивную волну. Почитайте вдохновляющую книгу, посмотрите познавательную телепередачу или послушайте хорошую музыку для поднятия настроения. Попытайтесь изложить все свои жизненные трудности на бумаге, ведь такое письменное выражение чувств и эмоций может помочь вам в прояснении ситуации и разработке нового к ней подхода.

6. Не концентрируйтесь на негативе

Что вы в первую очередь подмечаете в человеке при первом знакомстве? Если вам бросаются в глаза нелепая одежда, косноязычие или недостаток хороших манер, то почему бы не сосредоточиться на поиске положительных качеств в этом человеке? На свете немало не самых приятных людей, но иногда в них можно разглядеть действительно великолепные человеческие качества. Ищите всегда и во всём только позитив.

7. Проявите инициативу

Даже если вы чувствуете себя грустно и подавленно, это не повод, чтобы сидеть дома в одиночестве. Да, иногда для восстановления нужно время и уединение, но такая «терапия» не должна стать привычкой. Проявите активность и инициативу, пригласите на ужин друзей или устройте милую вечеринку. Немного веселого и беззаботного общения поможет вам забыть о неприятностях и провести время с теми, кто вас радует.

Текст: Flytothesky.ru