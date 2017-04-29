В последние годы много внимания обращено к интровертам. Они вызывают неподдельный интерес, поэтому статьи о людях с подобным психотипом выходят с завидной регулярностью. Экстраверты, наоборот, не особо интересуют публику, поскольку, по мнению большинства, воспринимаются весельчаками и болтунами, поэтому стоит развеять все существующие мифы о представителях этой категории. Что характеризует экстраверта на самом деле?





1. Он не законченный эгоист.

Если человек сосредоточен только на своих прихотях, а ваше мнение не имеет для него абсолютно никакого значения, то это еще не значит, что он — экстраверт. Скорее всего, он просто омерзительный эгоистичный тип. Любой индивид может вести себя подобным образом, даже интроверт, которому проще оправдывать свое поведение погружением в себя и трудностями с нормальным контролированием действий и эмоций.

Как ни странно, приоритетным для экстраверта является именно благополучие близкого человека, а не свое собственное.

2. У него мало по-настоящему близких друзей.

Со стороны может показаться, что та информация, которую вам предоставляет этот человек, сигнализирует о его бесконечном доверии к вам. Излишняя откровенность — это всего лишь признак того, что сказанные слова изначально предназначались для публичного распространения. Поэтому не обольщайтесь: экстраверт откровенен и с другими людьми, а не только с вами.

У экстраверта мало настоящих друзей, а огромное количество товарищей, знакомых, школьных приятелей — это всего лишь внешняя оболочка.

3. Он не нуждается в постоянном присутствии второй половины.

Общаясь с людьми, он берет энергию у разных субъектов, не зацикливаясь на любимом партнере. Он уважает личное время и пространство возлюбленного, поэтому не настаивает на регулярных встречах. А еще он вовсе не болтлив.

4. Он умеет и любит слушать.

Экстраверт ведет с человеком диалог не из-за потребности выговориться. Ему важно получить отдачу. Он будет наблюдать за реакцией собеседника на сказанное и внимательно выслушает точку зрения оппонента. Ни один нормальный человек не захочет говорить о себе любимом безостановочно и тем самым терять драгоценные энергетические ресурсы. Даже экстраверт.

5. Хорошо относится к интровертам.

Как ни странно, из таких людей может сложиться прекрасная пара. Ведь не зря говорят, что противоположностям легче уживаться вместе. Иногда интроверты все же нуждаются в общении, а экстраверты — в тихом вечере наедине со своим «я». Важно понимать и уважать друг друга, тогда совместная жизнь будет гармоничной, даже если ваши психотипы полностью противоположны.

6. Тяжело переживает трудности.

Если в жизни человека-экстраверта случается кризис, то восстановление может затянуться на долгое время. Он нуждается в помощи окружающих, потому что не может самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации. Интровертам гораздо проще: у них всегда есть запасной источник энергии, подпитывающий в критические моменты.

7. Он иногда уязвим.

Экстраверты тоже бывают чувствительными. Ни один человек не может похвастаться полным эмоциональным безразличием и непроницаемостью. Они не принимают все слова окружающих близко к сердцу и не оповещают публично о своих слабостях. Но тем людям, которым они действительно доверяют, экстраверты расскажут обо всех переживаниях и слабостях.

8. У него тоже богатый внутренний мир.

Так уж повелось, что именно интроверты видятся окружающим умственно и духовно развитыми. Но ведь среди экстравертов великое множество образованных, интересных и начитанных людей. Судить об умственных способностях человека по его психотипу — большая глупость.

9. Ему приятны далеко не все люди.

Если незнакомец кидается на вас с объятиями, то это не экстраверт, а сумасшедший.

Они обожают общение, а не людей. Они нуждаются в коммуникациях, даже если это взаимодействие в виртуальном пространстве.Можно ненавидеть шумные посиделки в кафе, но с превеликим удовольствием беседовать со знакомым по скайпу.

Если человек вам нравится, то это не особенность вашего психотипа, а показатель того, что определенные черты характера собеседника вам импонируют.

10. Он выбирает особенных людей для построения отношений.

Какая разница, экстраверт он или интроверт. Дело в том, что именно вы для него стали особенным человеком, которого он полюбил и хочет видеть поблизости. Нет ничего зазорного в том, что вы осведомлены об особенностях своей второй половинки и стараетесь сделать жизнь близкого человека комфортнее. Но не забывайте, что главное в отношениях — это все же любовь и уважение.

Текст: Flytothesky.ru