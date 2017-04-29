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Млечный путь пахнет ромом, а на вкус он малиновый

30.04.2017 17:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Оказывается, центральная часть галактики Млечный Путь на запах, как ром, а на вкус, как ягода малина. Некоторые вещи в жизни звучат слишком забавно – и это, безусловно, одна из них! Однако если углубиться сугубо в научные факты, то можно вот что узнать…

Млечный путь пахнет ромом, а на вкус он малиновый

Итак, в самом центре Млечного Пути расположен гигантский шарообразный вихрь из газов и пыли, называемый нами Стрелец B2. Он тяжелее Солнца по весу всего лишь в каких-то 3 миллиона раз, и занимает этот вихрь площадь в 146 световых лет. Ученые и астрономы скрупулезно изучали и изучают это пылевое облако на предмет возможного присутствия аминокислот (строительных блоков жизни).

Обнаружение аминокислот в Стрельце В2 было бы грандиозным открытием, так как оно увеличивало бы шансы на наличие жизни на иных планетах, во многом благодаря тому, что эти молекулы жизни могли бы массово «рассеяться» в других мирах. Испанские исследователи задействовали 30-метровый радиотелескоп IRAM в центральном облаке Млечного Пути, состоящем из газов, чтобы чудом обнаружить хоть одну какую-то аминокислоту.

Однако, анализируя данные, собранные радиотелескопом, ученые нашли не следы аминокислот, а вещество, называемое этилформиатом. Именно этот химический компонент дает вкус малине, а рому – его «фирменный» запах.

Другими словами, Стрелец B2 фактически содержит огромные залежи этилового спирта для производства 200 триллионов литров пива. Чтобы употребить весь алкоголь, присутствующий в Стрельце B2, каждый землянин должен выпивать 150 000 литров пива ежедневно, и так на протяжении миллиардов лет!

Таким образом, у нас есть почти неограниченные запасы спирта на Стрельце В2, где пахнет ромом, а во рту остается послевкусие свежей малины. Наука – все же убедительная вещь!Млечный путь пахнет ромом, а на вкус он малиновый

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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