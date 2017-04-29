Вы наверняка знаете это ощущение, когда ваше первое впечатление о человеке позитивно, а потом возникает какая-то безотчетная неприязнь? У всех нас есть определенные качества, характеристики или привычки, которые отталкивают, даже если они по сути совсем безобидны. Что же раздражает в вас людей, основываясь на вашем зодиакальном знаке?





1. Овен

Вы говорите, не думая, и этим задеваете людей. Нет, вы делаете это не намеренно, но когда вы прямолинейны и жестки, это воспринимается как бесчувственность и бестактность. Грубость и бесцеремонность вряд ли считаются позитивными качествами. Попробуйте смягчить свое отношение к окружающим.

2. Телец

Вы не умеете уступать. С вами сложно иметь дело, поскольку вы ни за что не откажетесь от своей позиции и компромисс вас тоже не устроит. Кроме того, с вами невозможно что-то обсуждать или обмениваться мнениями, так как вы не слышите альтернативных идей. Вы упираетесь до такой степени, что люди просто поворачиваются к вам спиной.

3. Близнецы

Когда вы обсуждаете кого-то за глаза, это не прибавляет вам симпатии. А вы нередко грешите именно небольшими сплетнями или перемыванием косточек. Это затрудняет доверие к вам, и потому люди предпочитают держаться от вас на безопасном расстоянии.

4. Рак

Вы настолько эмоциональны, что заставляете людей чувствовать себя так, как будто им нужно быть всегда начеку, чтобы вас не расстроить. Люди начинают думать, что одно их неверное движение или слово приведет вас к нервному срыву. Это очень некомфортно, а потому затрудняет всяческое общение.

5. Лев

Вас считают хвастуном и выпендрежником, потому быть в вашей компании достаточно утомительно. Вы желаете быть центром Вселенной и словно вытягиваете всю энергию из окружающих вас людей, всячески привлекая внимание только к себе. Да, вы интересная и яркая личность, но вас бывает слишком много, потому никто и не хочет постоянно пребывать лишь в вашей тени.

6. Дева

Вы настолько вдаетесь в детали, что за ними уже не видите всей картины. Вы хотите, чтобы все было просто, но идеально, а так, увы, не бывает. Мало того, бывают ситуации, когда дела у вас идут замечательно, но вы и этим недовольны. В результате ваша скрупулезность, мелочность и дотошность могут доводить окружающих до белого каления.

7. Весы

Вы можете казаться людям поддельным и лицемерным человеком. В вашем поведении иногда могут проскакивать нотки фальши, а это очень заметно и ощутимо и, конечно же, отталкивающе. Людям не интересны актеры и актрисы, они просто хотят открытости и искреннего общения.

8. Скорпион

Вы никогда не забудете обиду, игнорирование или пренебрежение. Есть некоторые вещи, которые вам нужно отпустить ради себя и ради других. То, как вы мстите и держитесь за такой негатив, просто убивает вашу энергию и угнетает вас. Если люди слишком боятся вашего гнева и недовольства, они вряд ли захотят общаться с вами.

9. Стрелец

Вы можете любить мир и всех живущих в нем, но все, что вы делаете, в основном крутится только вокруг вас. Вы очень эгоистичны, и это заставляет людей чувствовать, что они вам, на самом деле, абсолютно безразличны, даже если вы из вежливости оказываете им знаки внимания. Вы бываете настолько самовлюбленным, что окружающие предпочитают избегать вас.

10. Козерог

Вы можете быть источником пессимизма, потому никто и не хочет находиться в этой вашей ауре недовольства и уныния. Легче и веселее быть рядом с людьми, которые не теряют надежду и пребывают в хорошем расположении духа, а не выслушивать ваши мрачные и тоскливые мысли.

11. Водолей

Вам нравится провоцировать споры там, где их нет. Или же вы просто получаете удовольствие делать все по-иному и наперекор, чтобы показать, насколько вы уникальны. Все и так в курсе про вашу уникальность и оригинальность. Вы не такой, как другие, но вот противным, капризным и антагонистичным быть не стоит. Оставьте состязательность спорту.

12. Рыбы

Вы отключаетесь от внешнего мира в любой момент, и это раздражает. Все понимают, что у вас богатое воображение, и вы предпочитаете свои мечты реальности, но это очень трудно общаться с вами, когда вы мысленно блуждаете в иных мирах. Вы заставляете людей чувствовать, что они недостаточно интересны, чтобы удержать ваше внимание.

Текст: Flytothesky.ru